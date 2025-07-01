تعثّر زوارق أبوظبي في مونديال الفورمولا 2 بإيطاليا

شهدت الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، التي استضافتها مدينة برينديسي الإيطالية تعرض فريق أبوظبي لحظوظ غير موفقة لم يتمكن على إثرها من إحراز مراكز متقدمة، في حين اكتفى فريق الشارقة بالمركز الرابع بعد تراجع متسابقه أندري سولفانغ في اللفات الأخيرة بعد أن كان ثالثاً طوال مراحل السباق. وتعرّض زورق المتسابق الإماراتي منصور المنصوري لحادث مع زورق جياكومو ساكي من موناكو في اللفة الأخيرة، ما أدى إلى خروجه من سباق المنافسة، كما عانى بطل العالم راشد القمزي من مشاكل فنية حالت دون ظهوره بالمستوى المتوقع، ليخرج من الجولة دون رصيد فعال من النقاط.

في المقابل، توج البريطاني ماثيو بالفريمان بالمركز الأول محققاً 20 نقطة، تلاه الفرنسي بيتر مورين في المركز الثاني 15 نقطة، ثم السويدي هيلمير وايبيرج ثالثاً 12 نقطة، بينما حل متسابق فريق الشارقة أندري سولفانغ رابعاً و9 نقاط بعد أن فقد مركزه الثالث في الدورات الأخيرة. ويستعد فريق أبوظبي، بقيادة المدرب الإيطالي جيدو كابليني، لتعويض البداية المتعثرة، والتركيز على الجولة الثانية التي ستقام في ليتوانيا يوليو المقبل، ضمن مشوار الدفاع عن اللقب الذي يحمله راشد القمزي من الموسم الماضي.