نيوزيلندا وتتارستان تتألقان في الدوري العالمي للسباحة الفنية بدبي

تفوقت لاعبات نيوزيلندا وجمهورية تتارستان في النسخة الثانية من «الدوري العالمي للسباحة الفنية» الذي نظمه نادي دبل دي الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مجمع حمدان الرياضي، وشهد مشاركة 250 رياضية تنافسن في 4 فئات ويمثلن أندية ومنتخبات من 15 دولة من 5 قارات حول العالم، وهي الإمارات، وروسيا، ونيوزيلندا، والبرازيل، وأمريكا، وسنغافورة، وإيطاليا، والجزائر، وجورجيا، وأوزبكستان، وكازاخستان، وكرواتيا، وأذربيجان، ومصر، وإسبانيا.

وجاءت المنافسات قوية وحافلة بالندية والنتائج المتقاربة، وفي منافسات الثنائي الحر للناشئات حقق المركز الأول بوبوفا فاليريا وبيلجلازوفا أماليا من جمهورية تتارستان برصيد 257 نقطة، وجاء بالمركز الثاني جاسمين باردويلي وليني شولز من نادي سيكوانتيكس دبي برصيد 116 نقطة، وبالمركز الثالث شيكانا نيكا وشيشونوفا فيرا من نادي روسيا سالويت برصيد 100 نقطة.

وفي منافسات الاستعراض الحر للناشئات، حقق المركز الأول منتخب جمهورية تتارستان برصيد 204 نقاط، يليه فريق بريشيا الإيطالي برصيد 144 نقطة، وبالمركز الثالث منتخب نيوزيلندا برصيد 127 نقطة.

وفي منافسات الفردي للناشئات، حققت روبي جودال من نيوزيلندا المركز الأول برصيد 166 نقطة، وبالمركز الثاني ليونيلي ماتي من نيوزيلندا برصيد 157 نقطة، وبالمركز الثالث سينثيا سوليو من فريق أوكلاد ميرميزد النيوزيلندي برصيد 155 نقطة.

أما في منافسات الثنائي الحر للشابات، حققت تيريزا صن وهوب وانج من نيوزيلندا المركز الأول برصيد 220 نقطة، تليهما أليكينا فيكتوريا وجاريفا أليكساندرا من جمهورية تتارستان برصيد 202 نقطة، وبالمركز الثالث نيتا ناتوبادزي وتيكلا جوجيليدزا من جورجيا برصيد 201 نقطة.

تتويج

وشهد منافسات البطولة وشارك في مراسم التتويج عبدالله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي، وداريا جالكينا مالكة نادي دبل دي الرياضية ومنظمة الحدث، والسباحة الروسية أنستاسيا دافيدوفا الحاصلة على الميدالية الذهبية في الأولمبياد 5 مرات، وحاصلة على ألقاب 13 بطولة عالم في السباحة الفنية، وويليام ووكر الحاصل على الرقم القياسي من موسوعة غينيس.

وأشاد عبدالله شهداد بمستوى المنافسات التي جاءت امتداداً لاحتضان مجمع حمدان الرياضي لأحداث رياضية عالمية لما يمتلكه من بنية تحتية وتجهيزات وفق أعلى المعايير الدولية، وقال: «قدمت الرياضيات أروع اللوحات الفنية وهن يرسمن على المياه أجمل الإيقاعات المتناغمة التي تعكس قدراتهن بوصفهن من الأفضل على مستوى العالم في هذه الفئات العمرية، ومن المتوقع أن نشاهدهم في المستقبل يتنافسن في الدورات الأولمبية المقبلة، ولطالما كان مجمع حمدان الرياضي موطناً للأبطال والمنتخبات في مختلف الألعاب الرياضية».

وتابع: «يسعدنا أن تتواصل هذه البطولة في نسختها الثانية هنا، والتي عادت أكبر وأقوى، ونتوقع لها الاستمرار في النمو والتطور، ونواصل دعمها لتأكيد مكانتها باعتبارها واحدة من أهم البطولات الدولية على صعيد السباحة الفنية، ونتطلع أن تواصل البطولة جهودها في استقطاب المواهب المحلية أيضاً من خلال مشاركة الأندية في الدولة فيها للتنافس مع الفرق والمنتخبات العالمية».

