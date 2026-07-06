3 ميداليات ملونة لمنتخب «الشراع الحديث» في دولية المضيق بالمغرب

حقق منتخب الإمارات للشراع الحديث 3 ميداليات ملونة «ذهبية، فضية، برونزية» في البطولة الدولية، التي احتضنتها مدينة المضيق بالمملكة المغربية خلال الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو الجاري. وجاءت ميداليات المنتخب الوطني ضمن الفئة الأولمبية، عن طريق ضحى البشر التي توجت بذهبية «إلكا 6»، وسلطان العويس صاحب فضية «إلكا 7»، ثم محمد العويس المتوج ببرونزية «إلكا 7».



من جهته، هنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أبطال المنتخب الوطني على هذا الإنجاز، مشيداً بما قدموه من مستويات فنية وروح تنافسية عالية أسهمت في رفع علم الدولة على منصات التتويج.



ونوه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بالجهود الكبيرة التي بذلها الجهازان الإداري والفني واللاعبون طول فترة الإعداد والمشاركة، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل دعمه للمنتخبات الوطنية وتعزيز مشاركاتها الخارجية.