برعاية حمدان بن زايد.. سباق "أبو الأبيض" للمحامل الشراعية ينطلق السبت

أعلن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق "أبو الأبيض" للمحامل الشراعية 60 قدما، الذي يقام يوم السبت المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وقالت اللجنة المنظمة، إن السباق هو الجولة الثانية لهذه الفئة من المحامل الشراعية ضمن برنامج السباقات التراثية التي ينظمها النادي في الموسم الحالي، حيث تحظى السباقات التراثية بأهمية خاصة كونها تدعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل.

وأوضحت أن التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني للنادي، على ضوء شروط ولوائح المشاركة وفق التعديلات التي أجريت على سباقات هذه الفئة منذ الموسم الماضي، وتفاصيلها الفنية واللوجستية والتنظيمية، والتي تم تطبيقها في عدد من السباقات خلال الفترة الأخيرة، ووجدت الترحيب والإشادة من الملاك والنواخذة والبحارة.

من جهته أكد نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أنه تم رصد جوائز قيمة للفائزين في السباق، وأصحاب المراكز المتقدمة، وأنه سيتم تحديد موقع انطلاقة السباق ومسافته في وقت لاحق، وفق الحالة الجوية، على أن يكون خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.

من ناحيته ثمن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للتراث بشكل عام، والبحري على وجه الخصوص، والذي عزز ترسيخ قيمه وتقاليده في وجدان الملاك والنواخذة والبحارة، والتمسك بإرث الأجداد والآباء عبر نقله للأجيال بكل تفاصيله.

وأشاد برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للفعاليات التراثية والبحرية وسباقاتها المختلفة، ودعمها والحرص على استمراريتها، وهي رعاية تضاعف من فرحة المشاركين والمنظمين والمتابعين.

وقال إن سباقات المحامل الشراعية 60 قدماً هي الفئة الأعلى، ولها خصوصيتها وتستقطب أمهر النواخذة والبحارة بدعم من ملاك المحامل، وهي تمثل التحدي الأكبر لأهل البحر، وترسم سباقاتها ملاحم بطولية مع أمواج البحر، وتقدم صورة متكاملة لمحاكاة ما كان يقوم به الأجداد والآباء في التنقل والحصول على خيرات البحر.

وأكد أن سباق "أبو الأبيض" يعد محطة مهمة ضمن أجندة سباقات الموسم، ودائماً ما يشهد مشاركة كبيرة، وتنافساً قوياً بين المحامل.