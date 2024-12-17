محمد حارب: الإمارات ترسّخ مكانتها أيقونةً لسباقات الزوارق السريعة

رحب محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات برعاة وضيوف النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم للزوارق السريعة - اكس كات - مؤكداً أن الجميع ترك ذكرى رائعة على مدار ثلاثة أيام استمتع فيها الجميع بالتنافس الراقي والشريف، مؤكداً أن الإمارات، ستظل أيقونة سباقات الزوارق السريعة وأن نجاح الحدث رسخ مكانة الدولة كمركز مشع وعالمي لسباقات الزوارق السريعة منذ بداية عقد التسعينات.

وبدوره قال الدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي للسباقات البحرية ـ يو آي ام ـ إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قدم نسخة رائعة ومميزة تضاف إلى سجله الناصع كأحد الصروح العالمية الكبيرة، مؤكداً أن شواطئ دبي من أكثر الوجهات الرياضية جاذبية وجمالاً في موطن يسوده التسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات.

جاء ذلك خلال حفل مراسم تتويج أبطال الموسم 2024 لبطولة العالم للزوارق السريعة - اكس كات - في ليلة رائعة وجميلة، نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية احتفاءً برعاة جائزة دبي الكبرى 2024 وضيوف الحدث الذين قدموا إلى دانة الدنيا دبي من مختلف قارات العالم.

وعانق زورق الفجيرة 96 بقيادة الشقيقين جيوسابي وروساريو دي كولا المركز الأول برصيد 268 نقطة ونال زورق السويدي سويكات 2 المركز الثاني وحصل زورق فيكتوري 7 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي على المركز الثالث.

وعلى صعيد بطولة أفضل زمن كان التتويج أيضاً من نصيب زورق الفجيرة 96 صاحب المركز الأول برصيد 209 نقاط، حيث عاش طاقمه فرحتين في الحفل، بينما نال ميداليات المركز الثاني زورق سويكات 2 برصيد 208 ثم زورق بريطانيا 8 الثالث برصيد 201 نقطة.

حضر الاحتفال وقام بتكريم الفائزين سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وخالد خميس بن دسمال ومحمد عبدالله حارب الفلاحي عضوا مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي للسباقات البحرية ـ يو آي أم.

تكريم

وكرم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشركاء الاستراتيجيين والجهات المساهمة في إنجاح أنشطة وفعاليات النادي ومن بينها جائزة دبي البحري للزوارق السريعة - اكس كات - وهي مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة دبي للإعلام وبي أتش آي للإعلانات.

كما حرص النادي على تكريم الوفود المشاركة والجهات المشرفة والمنظمة من قبل الاتحاد الدولي والفرق والمتسابقين والأطقم الفنية والإدارية لجميع المشاركين في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - اكس كات، حيث حمل التكريم طابعاً خاصاً تمثل في تقديم درع يحمل صورة (متحف المستقبل) ليكون ذكرى مميزة من أرض المحبة والتسامح والسلام.