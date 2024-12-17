منتخبنا للتجديف يتألق في «دولية تايلاند»

أنهى منتخبنا الوطني لرياضة التجديف الحديث مشاركة ناجحة في بطولة تايلاند الدولية التي جرت في مدينة بوثامونتون، وشملت العديد من الفئات في مختلف التخصصات والفئات على القارب أو الجهاز، بمشاركة عدد من منتخبات القارة الآسيوية.

وتأتي هذه المشاركة الدولية لمنتخبنا الوطني لرياضة التجديف الحديث ضمن خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان والتي تستهدف صقل وتأهيل أبطالنا للمشاركة في الاستحقاقات الدولية والعالمية المقبلة، حيث بدأ المنتخب معسكراً تدريباً يستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري في مدينة رايونج التايلاندية.

وحقق لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني نتائج متميزة على كافة المستويات بالزوجي والفردي خلال سباقات القارب على مياه البحيرة، حيث نجح بطلنا أحمد خميس الحمادي من الفوز بذهبية فردي الرجال مفتوح وفضية الرجال فوق 30 عاماً ونال زميلهما حمد سعيد المطروشي الميدالية الذهبية في فئة فوق 40 عاماً.

وأحرز بطلنا سلطان أحمد الشامسي الميدالية الذهبية في منافسات فئة فردي (23 سنة)، والميدالية الفضية في فئة فردي (19 سنة)، بينما عانق زميله حمد عامر الشامسي الميدالية الذهبية (19 سنة).

وعلى مستوى سباقات الزوجي في البطولة الدولية حقق الثنائي بطلانا أحمد خميس الحمادي وخميس غانم الشامسي المركز الأول في منافسات الرجال فوق 30 عاماً، ونال الثنائي حمد سعيد الشامسي وخميس غانم الشامسي الميدالية الذهبية لفئة فوق 40 عاماً، بينما نجح الثنائي الصاعد سلطان أحمد الشامسي وحمد عامر الشامسي في معانقة الميدالية الذهبية لمنافسات (19 سنة).

وشارك لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني لرياضة التجديف الحديث في منافسات التجديف على الجهاز، حيث نال بطلنا خميس غانم الشامسي المركز الأول في منافسات فوق 40 عاماً، وتألقت بطلتنا بشرى إبراهيم قادري في منافسات (19 سنة)، محققة المركز الثاني، بينما نالت زميلتها البطلة شمسة سلطان الشرياني المركز الثالث والميدالية البرونزية في الفئة نفسها.