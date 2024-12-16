«الفجيرة 96» بطل العالم للزوارق السريعة

توج «زورق الفجيرة 96» بقيادة الثنائي جيوسيبي وروساريو دي كولا، بطلاً لبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» 2024، بعد حلوله في المركز الخامس خلال السباق الثاني لجائزة دبي الكبرى، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس على شواطئ جميرا، بمشاركة 10 زوارق تنافست على المراكز الأولى.

ودخل «الفجيرة 96» قائمة الشرف والسجل الذهبي للبطولة العالمية التي انطلقت من شواطئ الإمارات لأول مرة عام 2010، حيث أحرز لقب النسخة الثانية عشرة وتصدر الترتيب العام برصيد 268 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، زورق «سويكات 2»، الذي حل وصيفاً، بينما جاء زورق «فيكتوري 7» ثالثاً.

وجاءت الصدارة لزورق الفريق البريطاني رقم 8 بقيادة مارتن كامبيل وسكوت ويليامز، الذي قطع مسافة السباق البالغة 54.5 ميلاً بحرياً في زمن قدره 49 دقيقة و3.13 ثوانٍ، بينما ذهب الوصيف إلى زورق «سويكات 2» من السويد، وحل زورق «فيكتوري 7» بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي ثالثاً.