«الهادي 29» يفوز بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش

فاز القارب "الهادي 29"، لمالكه النوخذة عبد الله صباح محمد الرميثي، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية أمس السبت، بمشاركة 43 قارباً، أبحرت من جزيرة اللولو، حيث نقطة البداية، ولمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية عند مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج في العاصمة.

وجاء في المركز الثاني "التبر 55"، لمالكه النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري، وحل في المركز الثالث "طوفان 21"، لمالكه حمد راشد محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي.

وشهد السباق الذي أقيم ضمن برنامج سباقات المحامل الشراعية التراثية، تنافساً قوياً بين المشاركين في كل المراحل، وتابعته الجماهير من على شاطئ كورنيش أبوظبي، وسط حماس النواخذة والبحارة.

وتوج الفائزين سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسيف سيف السويدي رئيس اللجنة المنظمة للسباقات والأحداث الرياضية في النادي.

وثمن السويدي، دعم القيادة الرشيدة للأنشطة والفعاليات التراثية بشكل عام والبحرية على وجه الخصوص، الذي كان له الأثر الملموس في نقل إرث الآباء و الأجداد للأجيال، وتعزيز تمسكهم بمعانيه القيمة التي ترسخ الهوية الوطنية لدى الشباب، مشيداً بالنجاح الذي حققه سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية، بما شهده من مشاركة كبيرة وأداء مميز للبحارة ومتابعة جماهيرية.

وقال إن نادي أبوظبي للرياضات البحرية يولي الأنشطة والسباقات التراثية أهمية كبرى من خلال وضع برنامج شامل في كل موسم يتضمن سباقات لكل فئات المحامل الشراعية، وتنظيمها وفق أعلى معايير السلامة، مع رصد جوائز قيمة للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة.