المنتخب العربي الوحيد.. الإمارات يبلغ المجموعة الذهبية في بطولة العالم للشراع بالمغرب

بلغ منتخب الإمارات للشراع الحديث المجموعة الذهبية ضمن منافسات بطولة العالم للأوبتمست، المقامة بمدينة طنجة في المملكة المغربية، ليكون بذلك المنتخب العربي الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى هذه المرحلة، فضلاً عن تصنيفه ضمن أبرز المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة.



وجاء هذا التأهل بعد أداء قوي ومميز خلال الأدوار التمهيدية، ما يعكس المستوى المتطور الذي يشهده هذا الجيل من لاعبي المنتخب وقدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات الدولية، علماً أن المنتخب تنتظره منافسات قوية في المرحلة النهائية، وسط طموحات كبيرة بمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق حضور مشرف يعكس حجم الجهود المبذولة.



وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، جميع مكونات المنتخب الوطني على هذا الإنجاز، مؤكدا أنه يمثل خطوة مهمة في مسار بناء منتخب واعد قادر على المنافسة في أكبر الاستحقاقات الدولية، متمنياً التوفيق للعناصر الوطنية فيما تبقى من البطولة العالمية بالمغرب.



ووجّه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان الشكر والتقدير إلى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، على دعمه المستمر، والذي كان له دور محوري في تطوير أداء المنتخب، خاصة بعد انضمامه إلى برنامج المواهب الرياضية التابع للوزارة.