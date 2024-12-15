شواطئ جميرا تترقب بطلاً جديداً لمونديال «اكس كات» 2024

تترقب شواطئ جميرا، اليوم، بطلاً عالمياً جديداً مع ختام منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - اكس كات - الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2024 والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 10 زوارق على متنها 20 متسابقاً من مختلف البلدان حول العالم.

وينحصر التنافس على اللقب العالمي بين زورقين، الأول متصدر الترتيب العام برصيد 250 نقطة زورق «الفجيرة 96» بقيادة الشقيقين جيوسابي وروساريو دي كولا، والثاني ملاحقه زورق «سويكات 2» بقيادة الثنائي سبستيان غورث واريك جوهانسن الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 232 نقطة.

ويبدو موقف «زورق الفجيرة 96» أفضل بكثير نسبة لفارق النقاط وأمامه الفرص لكتابة التاريخ في البطولة التي انطلقت عام 2010 بحلتها العالمية، ويسعى «زورق فيكتوري 7» بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي والذي يحتل المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 176 نقطة إلى ترك بصمة في السباق الختامي اليوم والفوز بلقب السباق الرئيسي، وهو نفس الهدف، الذي يسعى لتحقيقه طاقم زورق «فاز مارين 3» بقيادة عارف الزفين وقسطنطين اوستنوف، و«زورق الشارقة 9» بقيادة ميخائيل كيتشيف وديمتري فانديشيف.

وعاش طاقم «زورق الفجيرة 96» فرحة كبيرة، أمس، بعدما نجح الفريق في إحراز المركز الرابع لسباق تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي اليوم، ليعانق الفريق أول ألقاب الموسم بتربعه على الترتيب العام، مضيفاً 22 نقطة جديدة إلى رصيده ليصبح 231 نقطة.

سيكون زورق «فيكتوري 7» في وضعية جيدة في السباق أيضاً، حيث سينطلق ثانياً بعد زورق «بريطانيا 8» الذي فاز بصدارة الزمن، بينما سيحصل زورق «فاز مارين 3» على أفضلية عندما ينطلق من المركز الثالث في أولى نقاط الالتفاف مما يجعل الفرصة أمامهما للانقضاض على مقدمة السباق أمام باقي المنافسين.

من جانبه، وجه محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية دعوة إلى الجمهور الكريم لمتابعة السباق الختامي لجائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - اكس كات 2024 في الموقع الرائع على شاطئ جميرا 3 خلف مركز «صن سيت»، والذي تتوفر فيه متعة متابعة السباق، حيث وضع مسار الزوارق ليخلق نوعاً من الإثارة أمام أعين المتابعين.