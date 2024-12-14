2200 مشارك في النهائيات العالمية للسباحة المفتوحة في دبي اليوم

تنطلق اليوم، في دبي النهائيات العالمية لبطولة أوشن مان للسباحة في المياه المفتوحة، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على شاطئ كايت بيتش، وتختتم غداً، بمشاركة 2200 متسابق من 93 جنسية يتقدمهم 3 أبطال أولمبيين، وتبلغ نسبة المشاركة من خارج الدولة 80 %.

تم الكشف عن تفاصيل البطولة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وتحدث خلاله كل من فوزية فريدون، مدير قسم الرياضات المجتمعة في مجلس دبي الرياضي، وفيرمن إيجيدو، رئيس اللجنة المنظمة للحدث، والبطلة الأولمبية الهولندية شارون فان رويندال الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 وأولمبياد ريو ديجانيرو 2016، والميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى 4 ذهبيات في بطولات العالم و8 ذهبيات في بطولة أوروبا والعديد من الميداليات الملونة في مختلف البطولات العالمية، كما تحدث البطل الأولمبي الأوكراني ميهايلو رومانشوك الحاصل على ميداليتين فضية وبرونزية في أولمبياد طوكيو وذهبية بطولة العالم، وذهبية أولمبياد الشباب 2014، و6 ذهبيات في بطولة أوروبا، والعديد من الميداليات الملونة في مختلف البطولات.

يخصص اليوم الأول من البطولة لفئة الأطفال في 3 سباقات وهي: 500 متر والسبرنت 2 كلم والفرق 3.5 كلم، فيما تقام غداً منافسات المحترفين لمسافتي 5 و10 كيلومترات.

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وأكدت فوزية فريدون أن بطولة «أوشن مان» تعكس المكانة العالمية لدبي في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وقالت: «تعد هذه النهائيات الأكبر في سلسلة بطولات أوشن مان من حيث عدد المشاركين، وسعادتنا كبيرة بمشاركة أبطال أولمبيين وأبطال عالم من مختلف دول العالم في البطولة، ما يعزز مكانة دبي وجاذبيتها للأبطال في جميع الرياضات، وتسهم هذه البطولة في دعم التنوع في قائمة الفعاليات الرياضية الزاخرة التي تستضيفها دبي على مدار العام، وتعزز شراكتنا مع القطاع الخاص، هذا التعاون الذي يهدف إلى تطوير القطاع الرياضي وإسعاد أفراد المجتمع، بما يحقق العديد من الأهداف وفي مقدمتها نشر ممارسة رياضة السباحة، وتقديم بطولات وأحداث مميزة، وأيضاً الترويج لوجهات دبي».

وقال فيرمن إيجيدو: «شكراً لمجلس دبي الرياضي على الدعم الكبير الذي قدمه لتنظيم البطولة هنا في دبي المدينة الرائعة التي تعد من أكثر المدن جاذبية للسياحة والرياضيين، لقد لمسنا ذلك من خلال الإقبال الكبير على المشاركة القياسية على مستوى بطولات أوشن مان وبطولات السباحة في المياه المفتوحة عالمياً، من الواضح أن الجميع يعشق دبي ويحب أن يأتي إليها من جميع دول العالم وخاصة للمشاركة في بطولات رياضية، فهي توفر جميع الإمكانيات والمنشآت والمرافق المصممة وفق أعلى المعايير التي تفتح المجال للجميع من مختلف الجنسيات والأعمار لممارسة هوايتهم المفضلة، ومن الأشياء الجميلة التي لاحظناها في البطولة هذا العام حرص العائلات على المشاركة في البطولة، حيث جاءت عائلة بجميع أفرادها من كولومبيا للمشاركة في البطولة، كما أن هناك مشاركة واسعة من أصحاب الهمم، وأيضاً المشاركة الأكبر في البطولة كانت من سباحين كازاخستان.

حيث يشارك في البطولة أكثر من 450 سباحاً وسباحة من كازاخستان، كما يشارك ثلاثة أبطال أولمبيين، وأنا على يقين أن الجميع سيحظى بتجربة رائعة وسيحظون بفرصة للقاء أبطال العالم، نحن ملتزمون بإسعاد المجتمع من خلال تنظيم بطولة ناجحة، ونسعى للترويج إلى دبي التي لا تحتاج إلى ترويج فهي مشهورة عالمياً، ولكننا نسعى لزيادة التأثير من خلال تنظيم حدث لا ينسى».