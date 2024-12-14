«الفجيرة 96» بطل السباق الأول في جائزة دبي - إكس كات

توج زورق الفجيرة 96 بقيادة الشقيقين جيوسابي وروساريو دي كولا بطلاً للسباق الأول في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - إكس كات - الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2024 والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ جميرا الساحرة حتى يوم غد.

ووسع زورق الفجيرة 96 الفارق في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم مع ملاحقه زورق سويكات 2 مضيفاً 35 نقطة جديدة ليرفع رصيده في القمة إلى 250 نقطة بعدما نجح في الوصول إلى صدارة السباق رغم انطلاقته من المركز الرابع ليحقق العديد من المكاسب ماضيا بقوة نحو إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخ الحدث الذي انطلق بحلته العالمية عام 2010.

وجاء ثانياً زورق بريطانيا 8 بقيادة الثنائي مارتن كامبل وسكوت ويليامز الذي أضاف 30 نقطة رافعاً رصيد إلى 148 نقطة في سباق الصراع على المراكز الأولى في البطولة العالمية، فيما نجح زورق فاز مارين 3 بقيادة بطلنا عارف سيف الزفين وزميله قسطنطين اوستن في العودة إلى منصات التتويج محتلاً المركز الثالث في السباق.

وتابع المنافسات سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي والعميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، والدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي ام - وخالد بن دسمال ومحمد عبدالله حارب الفلاحي عضوا مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والعقيد علي النقبي وأحمد إبراهيم أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وقام ضيوف الشرف عقب نهاية السباق الأول بتتويج أبطال السباق.

ويتجدد عند الثانية عشرة من ظهر اليوم صراع سباق تصفيات أفضل زمن بين الزوارق المشاركة لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي الثاني المقرر أن ينطلق يوم غد.