إماراتيان يفوزان ببطولة كأس ملك تايلاند للرياضات البحرية

حقق أبناء الإمارات إنجازاً لافتاً في بطولة كأس ملك تايلاند للرياضات البحرية، حيث توج المتسابق سلمان العوضي، بلقب البطولة بحصوله على المركز الأول في فئة نوفيس جالس، ليصبح بذلك بطل العالم في هذه الفئة، وأيضاً بطل أبطال آسيا، وتألق علي عيسى آل علي، بفوزه بكأس بطل أبطال العالم، بالإضافة إلى إحرازه المركز الثاني في فئة "واقف ناشئين"، في إنجاز يعزز التميز الإماراتي في الرياضات البحرية.

وحقق المتسابق سيف الشويهي، المركز الرابع في فئة واقف ناشئين، وحصد المركز الثاني في تصنيف بطل أبطال العالم، بينما لم يحالف الحظ محمد محسن، في فئة كبار المتسابقين، حيث اكتفى بالمركز الرابع رغم الأداء المميز الذي قدمه.وتعكس هذه النتائج الكفاءة العالية والروح التنافسية التي يتمتع بها أبناء الإمارات.

وأعرب جمال الجناحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، عن الافتخار بما حققه أبطال الإمارات في بطولة كأس ملك تايلاند، مؤكدا أنهم قدموا أداءً مميزا يعكس التطور الكبير في الرياضات البحرية الإماراتية، ويشكل حافز لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.