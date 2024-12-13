2200 سباحاً وسباحة يشاركون في بطولة "أوشن مان" بدبي

تنطلق غداً السبت، نهائيات بطولة "أوشن مان" العالمية للسباحة على شاطئ كايت بيتش بدبي، بمشاركة 2200 سباح وسباحة من 93 جنسية، يتقدمهم ثلاثة أبطال أولمبيين.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن هذه النهائيات التي تستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، تُعد الأكبر في سلسلة بطولات "أوشن مان" العالمية من حيث عدد المشاركين، حيث خاض المتسابقون منذ بداية العام الجاري 26 بطولة ضمن السلسلة، التي أُقيمت في 23 دولة.وتبدأ منافسات الغد بسباق الأطفال لمسافة 500 متر، تليه سباقات السرعة لمسافة 2 كيلومتر وسباقات الفرق لمسافة 3.5 كيلومتر.

وتُختتم البطولة بسباقات المحترفين لمسافتي 5 و10 كيلومترات.