«دبي الرياضية».. تغطية متفردة لختام مونديال زوارق «اكس كات»

أعلنت قناة «دبي الرياضية» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن متابعة منافسات جائزة «دبي الكبرى للزوارق السريعة اكس كات» الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2024، التي تمثل ختام فعاليات موسم السباقات العالمية لسنة 2024 التي تستضيفها دبي بداية من اليوم حتى بعد غدٍ، بمشاركة 10 زوارق عالمية تتنافس على ألقاب السباقين الرئيسيين الأول والثاني، إضافة إلى لقب سباق السرعة.

وتأتي هذه التغطية في إطار حرص مؤسسة دبي للإعلام على تعزيز مكانة دبي على الخريطة العالمية كمركز دولي للرياضات البحرية.

ويتولى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تنظيم الحدث الكبير الذي سيقام على شواطئ جميرا التي احتضنت السباق العالمي في الموسمين 2019 و2021، حيث سيستمتع رواد شواطئ جميرا مجدداً بمنافسات البطولة، ومتابعة الفعاليات عن قرب.

وقال عبدالرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية: تمثل جائزة «دبي الكبرى للزوارق السريعة - اكس كات» حدثاً رياضياً عالمياً يجسد روح التحدي والإبداع التي تتميز بها دبي، ويؤكد على مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية على الساحة الدولية، حيث يشكل الحدث منصة مبتكرة تحتفي بروح العمل الجماعي، في ظل مشاركة فرق مختلفة من كافة أنحاء العالم، سيعملون معاً على تقديم تجارب رياضية استثنائية تجمع بين المنافسة وروعة الأداء، لافتاً إلى أن «قنوات دبي الرياضية» أعدت أجندة متكاملة تهدف إلى نقل نبض البطولة وتمكين عشاق الرياضات البحرية من متابعة تفاصيل ما تشهده من منافسات، ما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الرياضات البحرية، حيث تعكس هذه التغطية ما تمتلكه «دبي للإعلام» من إمكانيات فنية وقدرات لوجستية وكفاءات وطنية قادرة على إثراء المشهد الإعلامي المحلي.

ورحب مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار بالمشاركين من الفرق والمتسابقين وكذلك مسؤولي الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو آي أم - الذين حضروا لمتابعة الحدث الذي يمثل مسك ختام موسم السباقات البحرية العالمية في عام 2024.

ونقل محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمشاركين في البطولة التي تحمل رقم 12 في تاريخ الحدث تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وتمنياتهم لهم بالتوفيق والنجاح، مؤكداً أن تنظيم هذا الحدث يعد استمراراً للدور التاريخي الذي لعبته دبي في خارطة الرياضات البحرية العالمية منذ تأسيس النادي عام 1988، واستضاف أول حدث عالمي من نوعه عام 1992 في مونديال الزوارق السريعة - الفئة الأولى - كما أن حدث بطولة العالم لزوارق - اكس كات - يعود إلى مهده حيث قدمته دولة الإمارات العربية إلى العالم كمنتج إماراتي خالص.

ووجه حارب الشكر الجزيل لشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم في إنجاح الحدث، وفي مقدمة تلك الجهات الشركاء الاستراتيجيون مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وجدول فعاليات دبي وشركة بي إتش آي للإعلانات.

وقال: يبرز تنظيم الحدث الكبير أهمية وريادة دبي التي أضحت مركزاً عالمياً لاحتضان كبرى الأحداث والبطولات الرياضية في كافة الأنشطة والفعاليات، كما يعد تنظيم الحدث استمراراً للحضور التاريخي العالمي المتواصل لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي أصبح أول نادٍ عربي وآسيوي ينال عضوية الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، بداية عقد التسعينيات، كما كان سباقاً لاحتضان أكبر بطولة عالمية حينها الجولة الختامية من بطولة العالم 1992 للزوارق السريعة -«اللفة الأولى»، وتوجه الفلاحي بالشكر إلى شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً في إنجاح الفعاليات والبطولات التي ينظمها النادي، وفي مقدمتها مؤسسة دبي للإعلام، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والحرس الوطني (السرب الرابع)، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

كما وجه الفلاحي الدعوة إلى الجمهور الكريم لمتابعة البطولة والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة لها، وتشجيع الفرق التي تتقدمها 4 فرق إماراتية، هي زورق الفجيرة 96، وزورق فيكتوري 7، وزورق الشارقة 9، وزورق فاز مارين 3، إضافة إلى بقية المنافسين، وهي: زوارق كيو 8 أويل 17 (الكويت)، وسويكات 2 (السويد)، وكونسول بروكيرس 22 (إيطاليا)، وترابل تو 10 (أستراليا وإيطاليا)، وتسلماري 88 (بلجيكا)، إلى جانب زورق بريطانيا حامل اللقب.

وتعود سباقات الزوارق السريعة «اكس كات» من جديد لروزنامة فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هذا الموسم 2024 ـ 2025، بعد غياب النادي عن تنظيميه عامي 2022 و2023 لتسترجع شواطئ دبي ذكرياتها الجميلة مع بطولات العالم للزوارق السريعة، والتي رسخت مكانتها كأول وجهة في المنطقة والشرق الأوسط تستضيف مثل هذه التظاهرات منذ عام 1992، عندما اختار الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي أم»، دبي لاستضافة ختام مونديال الفئة الأولى لتصبح بعدها محطة عالمية دائمة ومستمرة لمثل هذه التظاهرات.

ويكشف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم عن رعاية تسويقية جديدة لفرق إدارة فيكتوري التي تشارك في البطولات العالمية مع إحدى العلامات التجارية في إطار الخطط التسويقية للإدارة والتي تواكب الظهور المتفرد لأسياد البحار في المحافل الدولية.