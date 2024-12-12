دبي تحتضن تحدي نخبة زوارق «إكس كات» غداً

تستكمل الفرق المشاركة في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الخامسة الختامية من بطولة العالم 2024، إجراءات التسجيل للمشاركة في الحدث الذي تنطلق منافساته غداً على شواطئ جميرا الساحرة، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل بمشاركة نخبة الأبطال والفرق العالمية.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته الفنية لتنظيم واستضافة الجولة الخامسة، التي تعد مسك ختام موسم البطولة العالمية 2024، وأيضاً الفعاليات الدولية في روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي إم»، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للنادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية الداعمة والراعية للفعاليات.

ويستقبل موقع الحدث في شاطئ جميرا 3 خلف مركز صن سيت المشاركين والأطقم الفنية والإدارية للفرق والمتسابقين المشاركين في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، حيث لبس المكان حلة زاهية ولافتة من خلال مقار الفرق وورش الزوارق ومدرجات الجماهير، شغلت رواد شواطئ جميرا على امتداد المنطقة التي تحتضن ممارسي وهواة اللياقة البدنية والاستجمام، الذين سيكونون على موعد مع تنافس ساخن وقوي على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غدٍ.

ويعقد اليوم عند الساعة السادسة مساءً الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين ومديري الفرق المشاركة لشرح تعليمات السباقات واللوائح، وتوضيح مسار السباقات المتنوعة والرد كذلك على كل الاستفسارات المتعلقة بالحدث بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي، ومسؤولي السباق من الاتحاد الدولي «يو آي إم»، الجهة المشرفة على الحدث.

ويشارك في التحدي المرتقب وصراع البطولة العالمية الذي يتجدد في شواطئ دبي التي شهدت تنظيم أول بطولة عالمية في تاريخ المنطقة عام 1992، 10 زوارق على متنها 20 متسابقاً محترفاً من حول العالم يتقدمها سفراء رياضة الإمارات في فرق فيكتوري 7، وفاز مارين 3، والشارقة 9، والفجيرة 96، متصدر الترتيب العام، وكيو 8 أويل 17 (الكويت)، وتيسلماري 88 (بلجيكا)، وسويكات 2 (السويد)، وكونسول بروكيرس 22 (إيطاليا)، وترابل تو 10 (أستراليا وإيطاليا)، وبريطانيا 8 (بريطانيا)، حامل اللقب.

حلم جميل

وقال أحمد إبراهيم محمد البلوشي، المدير العام لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، إنهم يعيشون هذا الموسم حلماً جميلاً مع الظهور القوي للزورق رقم 96، الذي يحمل اسم الفجيرة، وهو في صدارة الترتيب العام برصيد 215 نقطة، مؤكداً أن حلم التتويج بات قريباً بعد موسم حافل بالعطاء توجه الفريق بقيادة الثنائي الشقيقين روساريو وجيوسابي دي كولا بنتائج مذهلة ورائعة.

وأوضح أحمد البلوشي أن الحضور المتميز للفريق في جولات هذا العام قد شجع على مواصلة التجربة في رعاية الفريق، ونتمنى أن نتوج بعد نهاية جولة دبي باللقب.

وأعرب المدير العام لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية عن أمنياته بالتوفيق للجنة العليا المنظمة لجائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، وكذلك الفرق المشاركة التي تحمل علم دولة الإمارات، فريق فيكتوري 7، صاحب المركز الثالث في الترتيب العام (166 نقطة)، وفريق الشارقة 9، وفريق فاز مارين 3.