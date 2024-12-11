سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية السبت

أعلن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، عن تنظيم سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية يوم السبت المقبل، على كورنيش العاصمة أبوظبي، عند كاسر الأمواج، ضمن أجندة النادي البحرية لهذا الموسم.

وقررت اللجنة المنظمة أن ينطلق السباق، الذي يتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من خمسين قارباً، من جزيرة اللولو لمسافة 7 أميال بحرية، ليصل إلى خط النهاية عند مقر النادي.

ويمثل السباق الجولة الرابعة من سباقات البوانيش لهذا الموسم، بعد نجاح الجولات السابقة، حيث شهدت الجولة الثالثة ضمن مهرجان السلع البحري فوز محمل طوفان 21 بالمركز الأول، وتلاه مربان 61 في المركز الثاني، والهادي 29 في المركز الثالث.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن النادي يولي أهمية كبرى للحفاظ على التراث البحري الإماراتي، الذي يُعد جزءاً أصيلاً من هوية الوطن وتاريخه.

وأضاف: إن سباقات البوانيش الشراعية ليست لمجرد المنافسات الرياضية، بل رسالة ثقافية وتراثية تهدف إلى نقل القيم والتقاليد البحرية الإماراتية إلى الأجيال المقبلة، موضحاً أن النادي يعمل على تنظيم فعاليات تعكس روح التراث البحري، مع الحرص على تطوير هذه السباقات باستمرار، لتتماشى مع المعايير العالمية.

وأوضح أن النادي يسعى لأن تكون كل فعالية بحرية منصة لتعزيز الهوية الوطنية من خلال الحفاظ على التقاليد البحرية العريقة.