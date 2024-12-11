دبي تحتضن «ختامية إكس كات» الجمعة

يكتمل اليوم وصول الوفود المشاركة في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الخامسة الختامية من بطولة العالم 2024 والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتباراً من يوم بعد غد الجمعة وحتى الأحد المقبل.

ويعود الحدث العالمي الكبير إلى شواطئ دانة الدنيا دبي من جديد بعد غياب عامين، حيث يترقب الجميع الصراع الساخن والقوي بين محترفي رياضة الزوارق السريعة العالميين على اللقب هذا العام 2024 في النسخة رقم 12 من البطولة التي خرجت إلى العالم من مياه دولة الإمارات قبل سنوات.

ولبس شاطئ جميرا 3 خلف مركز صن سيت حلة زاهية وجميلة مع اكتمال إنشاء قرية السباق، والتي تضم مقار الفرق المشاركة واللجنة المنظمة وورش الزوارق المشاركة، والتي تحمل ألوان العديد من البلدان التي يمثلها 20 متسابقاً على متن 10 زوارق من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا وبلجيكا والسويد.

تحضيرات

وتختبر الفرق المشاركة في شواطئ جميرا اليوم المحركات الخاصة بالزوارق المشاركة بهدف الإعداد والتحضير الجيد للمشاركة في الجولة الخامسة من بطولة العالم، والتي تمثل مسك ختام الموسم 2024، حيث وفرت اللجنة المنظمة الفرصة لجميع الفرق من اجل إجراء الاختبارات والتأكد من جاهزية الزوارق وتبدأ غداً الإجراءات الخاصة بالمشاركة باستكمال خطوات التسجيل الرسمي وإعلان قائمة الفرق المشاركة في منافسات جائزة دبي، بجانب الفحص الفني على الزوارق المشاركة ومحركات كل زورق، وسيعقد في الفترة المسائية الاجتماع العام بين اللجنة المنظمة والمسؤولين الدوليين المكلفين بإدارة المنافسات مع المتسابقين المشاركين ومديري الفرق لتوضيح مسار السباق والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالحدث.

تجهيزات

وتابع محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لبدء الحدث العالمي الأبرز في روزنامة فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يعد خاتمة لبطولات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي إم- هذا العام 2024، علماً أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم أيضاً الحدث الافتتاحي في الروزنامة الدولية للاتحاد في شهر يناير الماضي عندما استضاف الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية.

ووجه محمد عبد الله حارب الفلاحي الدعوة إلى الجمهور الكريم ومتابعي الرياضات البحرية للاستمتاع بأجواء الحدث العالمي الكبير الذي تنطلق منافساته بعد غدٍ وتستمر يومي السبت والأحد من خلال السباقات المتنوعة، والتي تشمل تصفيات أفضل زمن والسباقين الأول والثاني وسباق دبي للسرعة.