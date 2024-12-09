«دبي البحري» يواصل تحضيرات ختامية «اكس كات»

تبدأ طلائع الفرق المشاركة في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - اكس كات - الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2024، في الوصول إلى دبي استعداداً لانطلاقة الحدث يوم الخميس المقبل في شواطئ جميرا والذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل.

ويجمع الحدث المرتقب نخبة أبطال العالم في رياضة الزوارق السريعة على متن 10 زوارق تنشد التنافس على ألقاب جائزة دبي والتي تعد عروس الجولات وأقواها لأنها تمثل مسك الختام بعد موسم طويل وحافل بدأ من إمارة الفجيرة وانتقل إلى إيطاليا وزار المملكة العربية السعودية للمرة الأولى قبل أن يصل إلى المحطة الأخيرة هذا الموسم في شواطئ جميرا.

ويواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهة المنظمة للحدث التحضيرات لإنجاح البطولة، حيث باشر تجهيز الموقع في شاطئ جميرا خلف (صن سيت) مول وبالقرب من كايت ونسناس بيتش التي تكتظ بمحبي المنطقة ورمال الشاطئ الدافئة والذين سيستمتعون بالتنافس المثير بين الزوارق المشاركة على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الجمعة وحتى الأحد المقبلين.

ومن المقرر أن تبدأ الفرق المشاركة في البطولة العالمية تجهيزاتها مبكراً، حيث تقرر انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين المشاركين يوم الخميس في مقر البطولة في جميرا، حيث سيتم توضيح إجراءات السباق وشرح مسار السباق والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالسباق.

ويبرز في قائمة الفرق المشاركة في جائزة دبي 2024 سفراء الإمارات في فرق فاز ماين 3 عارف الزفين وقسطنطين وستنوف وفيكتوري 7 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي والشارقة 9 بقيادة ميخائيل كيتاشيف وديمتري فانديشيف والفجيرة 96 بقيادة الشقيقين وجويسابي وروساريو دي كولا.

ويظهر في الحدث الزورق الكويتي كيو 8 اويل 17 بقيادة المخضرم عبد اللطيف العماني وخالد علي والزورق الأسترالي الإيطالي ترابل تو 10 بقيادة دارين نيكلسون وجيوفاني كاربيتيلا والزورق الإيطالي كونسول بروكيرس 22 بقيادة الفريدو أماتو وروبرتو لوبيانو والزورق السويدي سويكات 2 بقيادة سيبستيان غورث واريك جوهانسون والزورق البلجيكي تيسيلماري 88 بقيادة فرانسيس نوتسشالي وجان كورتيلاند.