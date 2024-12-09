«الحمرية» يشارك في «أسطول المملكة لسباق الماتش ريس»

يشارك فريق الحمرية للشراع الحديث ممثلاً بلاعبه الأولمبي عادل خالد، في بطولة «أسطول المملكة لسباق الماتش ريس» التي يحتضنها نادي البحرين للشراع الحديث بداية من يوم غدٍ وحتى 14 ديسمبر الجاري. وستكون المشاركة الأولى للفريق في المنافسة ، التي تعتبر واحدة من أقدم وأبرز بطولات الشراع في الشرق الأوسط.

وأبدى لاعب الحمرية الأولمبي سعادته وفخره بأن يكون أول من يمثل الفريق «العنابي»، في هذه البطولة. وقال سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، إن النادي فخور بالمشاركة في النسخة الـ22 من بطولة «أسطول المملكة لسباق الماتش ريس»، متمنياً التوفيق لممثل النادي .