سلطان بن أحمد يتوج الفائزين ببطولة العالم للزوارق السريعة

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، توج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، أبطال جولة «جائزة الشارقة الكبرى» في دورتها الـ23، التي استضافتها بحيرة خالد في إمارة الشارقة، بتنظيم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وذلك ضمن أسبوع «الشارقة للبطولات العالمية»، وتنافس عليها 19 من نخبة السائقين في العالم، كما توج سموه أبطال بطولة العالم للسائقين للعام 2024.

وتابع سموه جانباً من سباق الجولة الختامية، التي تميزت بالحماس والتنافس القوي بين الفرق المختلفة المشاركة، وحضرها جمهور غفير من محبي رياضات الزوارق السريعة من مختلف دول العالم.

تتويج

وتفضل سموه في نهاية الجولة بتتويج أبطال الجولة الختامية «جائزة الشارقة الكبرى»، التي امتدت على مدار 32 لفة، ومسافة 2.05 كيلومتر، وفاز بها بطل العالم السويدي جوناس أندرسون قائد زورق رقم «1» في «فريق فيتنام»، متفوقاً على إيريك ستارك قائد زورق رقم «4» لفريق فيكتوري، الذي حل ثانياً، وراستي وايت قائد زورق رقم «17» لـ«فريق الشارقة»، الذي حل بالمركز الثالث، كما تم تتويج مدير الفريق الفيتنامي جين بيرسون.

وتوج سموه أبطال بطولة العالم للسائقين، التي فاز بها جوناس أندرسون، قائد زورق رقم «1» في «فريق فيتنام»، وراستي وايت، قائد زورق رقم «17» لـ«فريق الشارقة»، الذي جاء في المركز الثاني، وإيريك ستارك قائد زورق رقم «4» لفريق فيكتوري، الذي حل ثالثاً.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بتسليم راية البطولة للعام 2025 إلى دولة إندونيسيا، كما سلّم سموه هدايا تذكارية إلى كل من رافاييل تشولي، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وإلى نيكولو دي سان جيرمانو، المروج العالمي لبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة.

وتسلم سموه هدية تذكارية من اللجنة المنظمة للبطولة، قدمها خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للرياضات البحرية، وذلك لتشريف سموه للمناسبة وتكريم الفائزين.

حضر مراسم التتويج الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات والضيوف، ومسؤولي الاتحاد الدولي للرياضات البحرية والأندية البحرية بالدولة.

ختام رائع

وأنهى فريق فيكتوري، ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، موسم بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا 1» محققاً المركز الثالث في الترتيب العام عبر زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي إيريك ستارك الذي رفع رصيده إلى 102.5 نقطة، وذلك بعد الختام الرائع في جائزة الشارقة الكبرى 2024 في دورتها رقم 23.

وأنهى زورق فيكتوري 4 السباق الرئيسي، أمس، في المركز الثاني خلف زورق فريق فيتنام 1 بقيادة السويدي جوناس أندرسون، الذي عاش سعادتين في الختام بتتويجه بطلاً للجولة، وتربعه على بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخ الحدث بعدما رفع رصيده إلى 129 نقطة.

ونجح زورق الشارقة 17 بقيادة الكندي روستي وايت في معانقة مركز الوصيف في الترتيب العام برصيد 108 نقاط مقدماً موسماً استثنائياً ورائعاً، خاصة في الجولة الختامية، حيث أنهى السباق الرئيسي في المركز الثالث. وكان زورق فيكتوري 4 قد حقق المركز الثاني في الترتيب العام لسباق أفضل زمن، أول من أمس، بعدما حقق المركز الثاني برصيد 74 نقطة في تصفيات أفضل زمن خلف المتصدر جوناس أندرسون (91 نقطة).

وعلى صعيد الترتيب العام للفرق أنهى فريق فيكتوري الموسم محتلاً المركز الرابع برصيد 123.5 نقطة خلف فريق فيتان البطل برصيد 168.5 نقطة، وفريق الشارقة الثاني برصيد 142 نقطة، وفريق الصين الثالث برصيد 123.5 نقطة. من جانب آخر تعرض زورق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد الفهيم لحادث انقلاب في اللفات الأولى للسباق بعدما كان منافساً على المراكز الأولى في السباق، ولم يتمكن من إكمال السباق.