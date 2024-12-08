محمد بن سلطان بن خليفة: زوارق الإمارات تمتلك روح التحدي

أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن مشاركة الفرق الإماراتية للزوارق السريعة المتمثلة في الشارقة والفيكتوري وأبوظبي، في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 اليوم بالشارقة تبرز روح التحدي والمنافسة والطموح.

وأثنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على التنظيم الاستثنائي الذي قدمته هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة باستضافة الجولة الختامية، مؤكداً أن الشارقة أثبتت مجدداً ريادتها كوجهة رياضية عالمية قادرة على تنظيم الفعاليات الكبرى بكفاءة واحترافية عالية. وأضاف: إن إمارة الشارقة ليست فقط وجهة رياضية، بل هي أيضاً منارة للسياحة والثقافة، وأن تنظيم الأحداث الكبرى يسهم في تعزيز حضورها العالمي وجذب الأنظار إلى إمكاناتها الكبيرة، والترويج للسياحة من خلال الرياضة.

وأشار إلى حظوظ فريق الشارقة في المنافسة على لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 هذا الموسم، نظراً للأداء المميز له على مدار الموسم بقيادة المتسابق روست ويت، كما أثنى على فريق الفيكتوري، وطموحه للوصول إلى المركز الثاني في الترتيب العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز سيكون دليلاً إضافياً على قوة الرياضة البحرية الإماراتية وقدرتها على التنافس في أعلى المستويات العالمية، موضحاً أن وجود فرقنا الإماراتية في مثل هذه المراكز المتقدمة، يعكس العمل الجاد والمستمر من جميع الأطراف، ويدفعنا إلى دعم هذه الرياضة وتطويرها لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي ترفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.

على جانب آخر، توج زورق «فيكتوري 4» بقيادة أريك ستارك بطلاً، وحل زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي ثانياً في سباق السرعة -سبرنت «المجموعة الثانية» ضمن مراحل جائزة الشارقة للزوارق السريعة -فورمولا 1 الجولة الختامية من بطولة العالم 2024 والتي يسدل الستار على أحداثها اليوم، إذ تتجه الأنظار في تمام الساعة الثالثة عصراً إلى بحيرة خالد التي تحتضن السباق الرئيسي في الجولة الختامية لموسم 2024، حيث ستدور الزوارق المشاركة وعددها 18 زورقاً حول كورس ومسار السباق الذي تبلغ مسافة اللفة الواحدة فيه 2057 متراً، ويأمل زورق «فيكتوري 4» بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك في تحقيق الفوز الثاني هذا الموسم في سباقات الجائزة الكبرى بعد تتويجه في المحطة الثانية بفيتنام هذا العام وإنهاء الموسم في أفضل ترتيب، حيث يتمسك الفريق بأمل المنافسة على اللقب حتى الرمق الأخير.

وعلى ضوء نتائج سباق أفضل زمن في جائزة الشارقة حسم السويدي جوناس أندرسون صدارة بطولة الزمن برصيد 91 نقطة وذهب المركز الثاني لقائد فريق فيكتوري 4 أريك ستارك والذي رفع رصيده إلى 79 نقطة.