دبي تحتضن ختام مونديال زوارق «إكس كات» الجمعة

تستعد شواطئ جميرا الساحرة في دبي لاستضافة عرس ختام بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- 2024، من خلال احتضان جائزة دبي الكبرى الجولة الخامسة والختامية اعتباراً من الجمعة المقبل حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وسيستمتع الجمهور ورواد شواطئ دبي تحديداً على مدار ثلاثة أيام متواصلة بتنافس مثير بين الفرق المشاركة في البطولة العالمية بالقرب من الشاطئ المفتوح خلف مركز (صن سيت)، حيث يشمل الحدث ثلاث فعاليات رئيسة هي السباقان الأول والثاني وسباق سبيد كات ران.

ويواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته لتنظيم وإنجاح الحدث الكبير، والذي يعود من جديد لروزنامة فعاليات النادي في الموسم الحالي 2024 - 2025 بعد غياب النادي عن تنظيميه عامي 2022 و2023 لتسترجع شواطئ دانة الدنيا دبي ذكرياتها الجميلة مع بطولات العالم للزوارق السريعة كأول وجهة في المنطقة والشرق الأوسط تستضيف مثل هذه التظاهرات منذ عام 1992 عندما اختار الاتحاد الدولي للسباقات البحرية دبي لاستضافة ختام مونديال الفئة الأولى في ذلك العام.

هدف

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، إن تنظيم الحدث الكبير يأتي انسجاماً وترجمة لتوصيات (خلوة الرياضة) لجعل دبي مركزاً عالمياً لكبرى البطولات الرياضية في كافة الأنشطة والفعاليات واستمراراً للحضور التاريخي العالمي المتواصل لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي أصبح أول نادٍ عربي وآسيوي ينال عضوية الاتحاد الدولي للسباقات البحرية بداية عقد التسعينيات كما كان سباقاً لاحتضان أكبر بطولة عالمية حينها الجولة الختامية من بطولة العالم 1992 للزوارق السريعة -الفئة الأولى-.

ووجه محمد عبدالله حاب الفلاحي الشكر الجزيل لشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي تسهم دائماً في إنجاح الفعاليات والبطولات التي ينظمها النادي وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي والحرس الوطني (السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

دعوة

ودعا المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجمهور الكريم لمتابعة الفعاليات والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة وتشجيع الفرق، والتي تضم للمرة الأولى أربع فرق إماراتية هي متصدر الترتيب العام برصيد 215 نقطة زورق الفجيرة 96 وزورق فيكتوري 7 صاحب المركز الثالث برصيد 166 نقطة وزورق الشارقة 9 الذي يحتل المركز الثامن برصيد 62 نقطة وزورق فاز ميرين 3 الذي يملك 15 نقطة ويحل في المركز العاشر.

وأضاف محمد عبدالله حارب الفلاحي أن الحدث يختلف هذه المرة عن السنوات الماضية فصراع اللقب لا يزال حائراً بين 3 فرق وكل الاحتمالات مفتوحة خاصة وأن الفارق بين المتصدر وثاني الترتيب نقطة واحدة بعد الظهور القوي لصاحب المركز الثاني الفريق السويدي سويكات 2 والذي يملك 214 نقطة، وكذلك الفريق الإيطالي زورق كونسول بروكيرس 22 والذي يجيء رابعاً في الترتيب العام برصيد 163 نقطة وحامل اللقب الفريق بريطاني زورق 8 والذي سجل عودة قوية وعزز موقفه في المركز الخامس برصيد 111 نقطة لكنه بعيد عن سباق اللقب هذا الموسم.