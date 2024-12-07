«فيكتوري» يدخل مراحل الحسم في ختامية مونديال زوارق «فورمولا 1»

تدخل جائزة الشارقة الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا1- الجولة الختامية من بطولة العالم 2024 اليوم المراحل الحاسمة مع ارتفاع وتيرة التنافس بين الفرق المشاركة على مراحل الحدث الذي يختتم يوم غد على مياه بحيرة خالد بمشاركة 17 زورقاً يتقدمها سفراء رياضة الإمارات في فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

وتقام اليوم عند التاسعة والنصف منافسات تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس غداً عبر ثلاث مراحل، فيما ستشهد الفترة المسائية بداية من الثالثة عصراً منافسات سباق السرعة (سبرنت) والتي يتوزع فيه الزوارق إلى مجموعتين والذي يأخذ أهمية كبيرة، حيث يحصل البطل على 10 نقاط كاملة تضاف إلى رصيده في الترتيب العام.

وسيكون هدف فريق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق أريك ستارك تحقيق أعلى معدل نقاط ليتمسك بأمل المنافسة على المركز الأول في الترتيب العام وباقي مراكز المقدمة، إذ يحتل حالياً المركز الرابع برصيد 77.5 نقطة، فيما يسعى زميله بطلنا أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 إلى وضع بصمة في موسمه الثاني في البطولة العالمية والوصول إلى منصة التتويج في الجولة الختامية، علماً أنه يملك حالياً 14 نقطة وضعته في المركز 15.

كما يتطلع زورق فيكتوري 4 للمنافسة على صدارة الترتيب العام لتصفيات أفضل زمن في البطولة العالمية مع جولة الختام، حيث يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 59 نقطة خلق جوناس اندرسون المتصدر برصيد 79 نقطة وروستي وايت الثاني برصيد 73 نقطة.

تأكيد

وقال أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، إنه سعيد للغاية بالمشاركة ضمن صفوف فريق فيكتوري في منافسات جائزة الشارقة، مؤكداً أنه والطاقمين الفني والإداري يعملون بكل جد من أجل تحسين الأداء والوصول إلى النتائج المطلوبة، مؤكداً أن هدفهم الوصول إلى أفضل النتائج والمنافسة على الألقاب.

ويرتبط فريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بذكريات جميلة في بحيرة خالد التي كانت شهادة عام 2016 على أول تتويج كبير للفريق الذي أحرز حينها المركز الأول في السباق الرئيس، وذلك للمرة الأولى بعد انضمامه للحدث عام 2015.

كما يحلم المتسابق السويدي أريك ستارك لاستعادة ذكرياته الجميلة أيضاً في بحيرة خالد عام 2018 عندما توج بطلاً للسباق الرئيسي حينها مع زورق فريق أبوظبي، فضلاً عن أنه حقق مركز الوصيف العام الماضي مع فريق فيكتوري بعد سباق ملحمي ومنافسة مع مواطنه جوناس أندرسون حامل اللقب.

منافسة

وينافس فريق أبوظبي للزوارق السريعة على «أفضل زمن»، ويتطلع بطلا فريق أبوظبي ثاني القمزي وراشد القمزي لتحقيق الزمن الأفضل لتحديد مراكز الانطلاق في السباق الرئيسي غداً.

وأكد ثاني القمزي، جاهزيته لهذا التحدي الكبير، بهدف تقديم أداء يليق بفريق أبوظبي ويمثل الإمارات بأفضل صورة وسط أجواء المنافسة القوية المرتقبة بمشاركة أبرز نجوم العالم.

من جانبه أكد راشد القمزي أهمية التركيز والعمل الجماعي لتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الختامية بعد الاستعدادات المكثفة في الفترة الماضية، نظراً لأهمية المنافسة في جولة الشارقة التي ستشهد تتويج بطل العالم.