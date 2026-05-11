منتخب السباحة يغادر إلى قطر للمشاركة في «الألعاب الخليجية»

غادرت بعثة منتخب الإمارات للسباحة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة، والتي تشهد مشاركة منتخبات الخليج في عدد من الألعاب الرياضية، وسط أجواء تنافسية قوية وتطلعات لتحقيق نتائج مميزة.



وتضم قائمة المنتخب الوطني اللاعبين حسين شوقي، عيد المجيني، وسهيل الهنائي، فيما يرافق البعثة عبد الواحد عبدالله عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، إلى جانب مدرب المنتخب مروان الحتاوي، وعمر الهمشري أخصائي العلاج الطبيعي.



ويأتي حضور المنتخب ضمن خطة اتحاد الإمارات للرياضات المائية الهادفة إلى تعزيز الاحتكاك الخارجي للاعبين، ومنح السباحين فرصة اكتساب المزيد من الخبرات الفنية من خلال المشاركة في البطولات الإقليمية والخليجية، بما يسهم في تطوير المستويات الفنية ودعم مسيرة المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.



ويطمح المنتخب الوطني إلى تقديم مستويات قوية خلال المنافسات، ومواصلة الحضور الإيجابي لرياضة السباحة الإماراتية في المحافل الخليجية، في ظل الدعم المستمر الذي تحظى به المنتخبات الوطنية وبرامج إعداد الرياضيين.