نجاح كبير لبطولة الإمارات لـ «التجديف على الجهاز»

حققت بطولة الإمارات للتجديف على الجهاز والتي نظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بالتعاون مع نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية ومركزي (إيه 25) و(فيتنس فاكتوري)، نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً تمثل في مشاركة 50 لاعباً ولاعبة يمثلون فرق الحمرية الثقافي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية وشرطة دبي ونادي الشارقة لرياضة المرأة إضافة إلى عدد من مراكز اللياقة البدنية في الدولة.

وسيطر نادي الحمرية الثقافي الرياضي على نتائج الرجال في بطولة الإمارات للتجديف، حيث تألق نجوم المنتخبات الوطنية بعدما نجح الثنائي حمد سعيد المطروشي وأحمد خميس في إحراز المركزين الأول والثالث في منافسات الفردي 2000م ونال لاعب شرطة دبي فيصل أيوب المركز الثاني.

وحصد سلطان أحمد وزايد سيف وفهد عادل المراكز الأولى في منافسات تحت 19 سنة 2000م، كما حصل ثلاثي فريق الحمرية حمد عامر وحمد الحوسني وسالم المنصوري على المراكز الثلاثة الأولى لفئة الرجال تحت 17 عاماً 1000م، كما تصدر الحمرية منافسات تحت 17 سنة 500م عبر الثلاثي حمد الحوسني (الأول) وحمد عامر (الثاني) وسالم المنصوري (الثالث).

وانتزع لاعبو فريق شرطة دبي المركزين الأول والثاني في منافسات تحت 23 سنة 2000م عبر حمدان حمد راشد (الأول) ومحمد عوض (ثانياً) وجاء سيف المطروشي من نادي الحمرية ثالثاً، فيما فاز فرشاد إبراهيم من نادي أبوظبي بصدارة فئة الرجال 500م متقدماً على محمد رياض (الثاني) من مركز (إيه 25) وسليمان شلبي (الثالث) من مركز (فيتنس فاكتوري).

وسجلت لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة تألقاً لافتاً في المنافسات، حيث حصلن على المراكز الأولى في منافسات تحت 19 سنة 500م عبر اللاعبات بشرى إبراهيم (الأولى) وشوق المنصوري (ثانية) وشمسة الشرياني (ثالثة) وفي منافسات سيدات 500 م فازت لاعبات النادي كل من حمدة إبراهيم وميرة ال علي وأميرة راشد بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي.

وقام عارف إبراهيم الهرنكي المدير التنفيذي لنادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية يرافقه مهدي قريدي المدير الفني لرياضة التجديف في الاتحاد بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة وتسليمهم الميداليات.

وحرص محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث على توجيه الشكر إلى نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية ومركزي (ايه 25) و(فتنس فاكتوري) على دعم ورعاية الحدث.