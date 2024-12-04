تتويج الفائزين في سباق عيد الاتحاد للقوارب

اختتم أول من أمس سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث ضمن مشاركتها في الاحتفالات الوطنية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53.

وجرى السباق في أربعة أشواط، حملت ألوان علم دولة الإمارات بمشاركة 67 قارباً على متنها 1039 بحاراً، تسابقوا لمسافة 3 أميال بحرية على كورنيش أبوظبي.

وتوج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في السباق، بحضور جمع من ملاك القوارب والسياح ومحبي السباقات البحرية وسط أجواء احتفالية تراثية شعبية، وعلى وقع الأهازيج الشعبية.

وفاز بجائزة الشوط الأول باللون الأحمر القارب «الدفاع»، وحصد جائزة الشوط الثاني باللون الأخضر القارب «زلزال 2»، وفاز بجائزة الشوط الثالث باللون الأبيض القارب «الباسل»، فيما حاز جائزة الشوط الرابع باللون الأسود القارب «التبر».