5 كؤوس و40 ميدالية لسباحي «الذيد» في بطولة الشارقة

حقق فريق السباحة في نادي الذيد الثقافي الرياضي إنجازاً رياضياً لافتاً، بعد أن فرض حضوره بقوة في بطولة الشارقة للسباحة، التي أقيمت على مسبح نادي المدام بمشاركة أندية الشارقة السبعة، وسط أجواء تنافسية اتسمت بالقوة والتحدي، ليؤكد سباحو الذيد تميزهم وقدرتهم على اعتلاء منصات التتويج في مختلف الفئات العمرية.



وجاء هذا التألق بحصاد مميز تمثل في تحقيق خمس كؤوس، إلى جانب أكثر من 40 ميدالية متنوعة بين الذهبية والفضية والبرونزية، في دلالة واضحة على العمل الفني المتقن والاستعداد العالي الذي ظهر به الفريق طوال مجريات البطولة، حيث برز السباحون بأداء قوي وثابت في جميع السباقات.



وتصدر السباح محمد بن هويدن قائمة المتألقين بعد أن أحرز أربع ميداليات ذهبية، متوجاً بكأس المركز الأول لأفضل سباح في فئة 15–16 سنة، فيما واصل السباح سالم تألقه بحصد ثلاث ميداليات ذهبية، إلى جانب نيله كأس أفضل سباح في فئة 11–12 سنة، ليؤكد حضوره القوي ضمن أبرز المواهب الصاعدة في السباحة.



كما سجل السباح عبيد سعيد عبيد إنجازاً مميزاً بحصوله على ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية، إلى جانب تتويجه بكأس أفضل سباح في فئة 10 سنوات، فيما أضاف السباح محمد علي الكتبي ثلاث ميداليات ذهبية جديدة إلى رصيد الفريق، متوجاً بكأس المركز الأول لأفضل سباح في فئته، ليكتمل بذلك عقد النجوم الذين قادوا الفريق لهذا الإنجاز.



وأشاد سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي بهذا الإنجاز، مؤكدة أن ما تحقق يعكس ثمرة العمل المنظم والخطة الاستراتيجية التي ينتهجها النادي في تطوير الألعاب الفردية، وعلى رأسها السباحة، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة وصقل مهارات اللاعبين وفق أسس علمية حديثة، بما يسهم في صناعة أبطال قادرين على تمثيل النادي والإمارة في مختلف المحافل.



وأكد بن هويدن أن هذا التميز يأتي امتداداً لمسيرة النجاحات التي يحققها أبناء النادي في مختلف الألعاب المرتبطة بالسباحة وكذلك بألعاب الدفاع عن النفس والرياضات الفردية، مشددة على مواصلة دعمها الكامل للاعبين والأجهزة الفنية، بما يعزز من استمرارية الإنجازات ويرسخ مكانة نادي الذيد كأحد أبرز الأندية الرياضية في الإمارة.