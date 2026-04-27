ختام بطولة «فزاع» للغوص الحر بمشاركة قياسية لـ16 دولة



اختتمت بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري» منافسات نسختها التاسعة عشرة في مجمع حمدان الرياضي، التي نظمتها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط مشاركة دولية واسعة ومستويات تنافسية متقدمة.



شهدت البطولة مشاركة 16 دولة، في واحدة من أبرز النسخ من حيث تنوع المشاركة وقوة الأداء، في مشهد عكس الحضور الدولي المتنامي لهذه الرياضة المرتبطة بعمق الموروث البحري لدولة الإمارات.

وشهدت المنافسات تحقيق البطل الكرواتي غوران كولاك لقب فئة المحترفين، بعدما حبس أنفاسه تحت الماء لزمن بلغ 8:30 دقائق، وجاء بالمركز الثاني الروسي ألكسندر ماكسيموف بزمن 8:04 دقائق وبالمركز الثالث البولندي ماتيوس مالينا بزمن 8:03 دقائق.



وعلى صعيد بطولة المواطنين، حقق عبدالله سالم المنصوري المركز الأول بزمن 5:19 دقائق، يليه بالمركز الثاني عبدالرحمن أحمد مرزوقي بزمن 4:55 دقائق، وبالمركز الثالث محمد جاسم الجنيبي بزمن 4:48 دقائق.

شهدت فئة الناشئين تفوقاً واضحاً لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، بتحقيقها المراكز الثلاثة الأولى، حيث تمكن حمدان محمد خانجي من الحصول على المركز الأول بزمن 2:48 دقيقة، وجاء ثانياً جاسم محمد الجنيبي بزمن 2:38 دقيقة، وبالمركز الثالث سالم عمر السويدي بزمن 2:30 دقيقة.



أرقام وطنية

أكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري» في نسختها التاسعة عشرة حققت نجاحاً لافتاً على مختلف المستويات التنظيمية والفنية، مشيراً إلى أن الأرقام التي سُجّلت هذا العام تعكس حجم التطور الذي وصلت إليه البطولة، ومستوى الجاهزية العالية للمشاركين، في واحدة من أكثر النسخ تميزاً من حيث الأداء والتنافس.



وأوضح الخاصوني، أن فئة الناشئين شكّلت أحد أبرز محاور النجاح في هذه النسخة، في ظل النتائج المتميزة التي حققها غواصو دولة الإمارات، والتي تؤكد قوة قاعدة المواهب الصاعدة، وتعكس العمل المستمر على إعداد جيل قادر على مواصلة هذا الإرث، وأضاف: نحن نؤمن بأن الاستثمار في فئة الناشئين هو ركيزة أساسية لضمان استمرارية هذا الموروث، ولهذا نحرص على توفير بيئة متكاملة تسهم في صقل مهاراتهم، وتمكنهم من التطور ضمن معايير تنافسية عالية.



وأشار الخاصوني إلى أن استحداث بطولة خاصة بالمواطنين يمثل إضافة نوعية ضمن مسار تطوير البطولة، لما يحمله من بعد اجتماعي، يسهم في تعزيز حضور أبناء الوطن في هذه الرياضة، ويدعم العمل على رفع مستوى الأرقام المحلية، بما يعزز ارتباطهم بالموروث البحري لدولة الإمارات، ويمنحهم مساحة أكبر للتطور والتنافس.

وأكد الخاصوني أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين، وتحفيز الطاقات الوطنية على الانخراط في الرياضات التراثية، بما يضمن استدامتها واستمراريتها، ويعكس في الوقت ذاته عمق العلاقة بين المجتمع وهذا الإرث العريق.



وفي ختام تصريحه، أعرب مدير إدارة بطولات فزاع عن بالغ تقديره للجهات التي أسهمت في إنجاح البطولة، وفي مقدمتها شرطة دبي ومؤسسة إسعاف دبي، إلى جانب الفرق التنظيمية كافة، مشيداً بروح التعاون والتكامل التي رافقت الحدث، كما ثمّن المستوى المتميز الذي قدّمه الغواصون، مؤكداً أنهم جسّدوا صورة مشرّفة لبلدانهم، في بطولة رسّخت مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات التراثية على المستوى العالمي.

وفي ختام المنافسات توّج راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الحاصلين على المراكز الأولى، بحضور عبدالله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي، وأعضاء اللجنة الفنية والتنظيمية.



ذهب البطولة

كما أعرب سالم حميد المنصوري عن سعادته بتحقيق المركز الأول في بطولة فزاع للغوص الحر، مؤكداً أن هذا الفوز يحمل له قيمة خاصة كونه جاء في بطولة ترتبط بتراث دولة الإمارات. وقال إن المنافسة كانت قوية، وإن الوصول إلى هذه النتيجة جاء ثمرة الاستعداد والتركيز، معرباً عن اعتزازه بتمثيل أبناء الوطن في هذه الرياضة، وسعيه لمواصلة تطوير مستواه في المشاركات المقبلة.

من جانبه، أعرب الكرواتي غوران كولاك عن فخره بالتتويج بلقب فئة المحترفين، مشيراً إلى أن بطولة فزاع للغوص الحر تُعد من أبرز البطولات التي شارك فيها من حيث مستوى التنظيم وقوة المنافسة. وأكد أن الأجواء الاحترافية التي وفرتها البطولة أسهمت في تقديم أفضل أداء، مثمناً تجربة المشاركة في حدث يجمع بين التحدي الرياضي والبعد الثقافي المرتبط بتراث المنطقة.