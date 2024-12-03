منافسة ثلاثية بين الإمارات والنمسا والتشيك في «دولية دبي للمظلات»

احتدمت المنافسة بين ثلاثة منتخبات الإمارات والنمسا والتشيك في مسابقة دقة الهدف ضمن بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات والتي تقام حالياً بمشاركة 30 دولة بعد أن وصل رصيد هذه المنتخبات الثلاثة إلى 11 سم، ويلاحقها منتخب المجر برصيد 13 سم، ثم منتخب كل من ألمانيا وإيطاليا برصيد 15 سم، ثم منتخب إسبانيا برصيد 20 سم، فيما لا تزال هوية الفردي حتى الآن غير واضحة على الرغم من انفراد النمساوي جريسر بالصدارة برصيد صفر سم، ويلاحقه في المركز الثاني أربعة قافزين بينهم نجم منتخبنا محمد السويدي وجمع كل منهم 2 سم.

وسوف تستكمل المنافسات في السابعة من صباح اليوم لتكشف لجمهورها بهوية الصدارة بنسبة تفوق 50 % في دقة الهدف كما ستكشف إلى حد كبير هوية أبطال التزحلق على الماء (سرعة ومسافة وهدف).

وفي منافسات السيدات انفردت النمساوية صوفي بالصدارة برصيد 2 سم وتلاحقها مواطنتها جوليا في المركز الثاني برصيد 5 سم، ثم البلغارية أني ستيمونوفا برصيد 11 سم، ثم الإسبانية هورتادو غوميز رابعة برصيد 20 سم.