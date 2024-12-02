«دبي البحري» يحتفل بعيد الاتحاد 53



احتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بعيد الاتحاد 53 في مقره بالميناء السياحي بحضور خالد خميس بن دسمال ومحمد عبدالله حارب الفلاحي عضوي مجلس الإدارة ومديري الإدارات والموظفين والعاملين في النادي والفيكتوري تيم.



ونظم النادي حفلاً معبراً تزين فيه الميناء السياحي بأعلام الدولة وألوانه الخلابة مع شعار (عيد الاتحاد 53) ومبادرة (زايد وراشد)، حيث اشتمل الاحتفال على الخيمة التراثية تعرف الجميع فيها عن قرب على العادات الإماراتية السمحة واستمتعوا بالأهازيج الوطنية وركن المأكولات الشعبية.



وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن عيد الاتحاد مناسبة عزيزة نستذكر فيها ذكرى قيام وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على يد الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، والذين وضعوا أساس الوحدة والتكاتف والتنمية المستدامة لوطننا العزيز والذي بلغ القمم وتسابق مع ركب المقدمة.



وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي مع كل عام يأتي نفخر في الثاني من ديسمبر بما حققته الدولة من إنجازات في المجالات كافة، ومن بينها القطاع الرياضي بصفة عامة والذي تبوأ مكانة عالمية والرياضات البحرية بصفة خاصة كالسباقات التراثية التي شكلت أسلوب حياة لأهلنا في الماضي وأصبحت بفضل رؤى القيادة الرشيدة تظاهرات تستقطب العشرات من مختلف قطاعات المجتمع.