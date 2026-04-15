«أبوظبي للرياضات المائية» يطلق برنامجاً لتطوير مدربي السباحة بخبرات عالمية

أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية الاستعانة بعدد من الخبرات العالمية في مجال التدريب، لدعم وتطوير مدربي السباحة في النادي، وذلك من خلال برنامج عمل متخصص انطلق اليوم في مقر النادي، ويستمر 3 أيام، تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي.



ويقام البرنامج بمشاركة 20 مدرباً من مختلف مراكز التدريب التابعة للنادي في أبوظبي، والعين، والظفرة، ويتضمن محاور متخصصة، تشمل تطوير المهارات الفنية، وأساليب التدريب الحديثة، وتصميم البرامج التدريبية، وبناء بيئة أداء إيجابية وفق أعلى المعايير الدولية، ضمن رؤية النادي الاستراتيجية للارتقاء بالكفاءات الفنية، ودعمها استعداداً للاستحقاقات المقبلة التي تشهد مشاركات عدة قارية وعالمية.



وأكد حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، حرص النادي على الاستثمار في الكوادر الفنية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير اللعبة، عبر الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات التدريبية، لافتاً إلى أن البرنامج خطوة مهمة ضمن خطة النادي الاستراتيجية لبناء منظومة سباحة متكاملة قادرة على إعداد أجيال متميزة من السباحين، وتهيئة بيئة عمل احترافية ومحفزة للمدربين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والنتائج.