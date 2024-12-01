"غازي 96" يعانق ناموس "كأس آل مكتوم" لقوارب التجديف

عانق طاقم القارب غازي 96 لمالكه الشيخ سعيد بن سرور الشرقي وبقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي اللقب الاغلى في موسم سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما (كأس آل مكتوم) في نسخته الـ28 محققا صدارة الشوط (المحلي) والذي أقيمت منافساته أمس السبت.

ونجح القارب بالعرب 44 التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري في الفوز بناموس كأس آل مكتوم 2024 في الشوط المفتوح والمخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية معانقا اللقب للموسم الثالث على التوالي والرابع في سجل البطولة.

وحقق السباق الذي أقيم بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد ال 53 ، ونظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نجاحا كبيرا تمثل في مشاركة 300 بحارا على متن 30 قاربا.

ونجح القارب غازي 96 في التفوق على جميع القوارب الـ20 المشاركة في الشوط المحلي متقدما على القارب زلزال 51 لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة سليمان المرعي الذي حل ثانيا والقارب (من جميرا 4) لمالكه بطي مصبح الغشيش المري وبقيادة النوخذة طارق المنصوري الذي نال المركز الثالث.

وأثبت القارب بالعرب 44 تفوقه مجددا في سباقات الشوط المفتوح عندما حقق المركز الأول متفوقا على باقي القوارب المشاركة في هذا الشوط ومنها القارب مربك 34 لمالكه الشيخ محمد بن بطي ال حامد وبقيادة النوخذة جابر محمد جابر الذي حل وصيفا، والقارب أفون سنتر 31 سيف حامد الزعابي وبقيادة النوخذة سعيد جاسم الزعابي والذي نال المركز الثالثوجرت بعد ختام الحدث مراسم التتويج بحضور خالد حميس بن دسمال ومحمد عبدالله حارب الفلاحي عضوا مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد سيف المري مشرف السباق والعقيد علي النقبي من شرطة دبي.