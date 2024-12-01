غلق باب التسجيل للمشاركة في «المحامل التراثية بمهرجان السلع» اليوم



أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات المحامل الشراعية التراثية في مهرجان السلع البحري بدورته الرابعة عن غلق باب التسجيل وتأكيد المشاركة في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين. وتنطلق فعاليات المهرجان بعد غد الأربعاء تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة بأبوظبي، وتستمر لمدة 5 أيام، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.



وتتضمن الفعاليات سباق السلع للمحامل الشراعية «فئة 43 قدماً» بمجموع جوائز يبلغ 3.12 ملايين درهم، وسباق براكة للبوانيش الشراعية بجوائز تزيد قيمتها على 400 ألف درهم. وأكملت اللجنة المنظمة للسباقات الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية، واستقبلت العشرات من طلبات المشاركة، وتم توزيع الشروط واللوائح الفنية على المشاركين.



من جهته، أكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن دعم القيادة الرشيدة للتراث البحري أسهم في ترسيخ قيم موروث الأجداد والآباء، وتعزيز الهوية الوطنية، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعايته لمهرجان السلع البحري، ودعمه اللامحدود للأنشطة والفعاليات والمهرجانات التراثية المختلفة، والبحرية على وجه الخصوص.



وقال الرميثي: السباقات التراثية بكل فئاتها التي تقام في المهرجانات والمناسبات المختلف تمثل جزءاً مهماً من التراث البحري الإماراتي الأصيل، وتستقطب اهتمام أعداد كبيرة من ملاك المحامل، والنواخذة والبحارة، الذين يحرصون على التواجد فيها للمشاركة في رسم لوحاتها على مياه البحر وملاحمها البطولية التي تستعيد ذكريات الماضي وحياة أهل البحر وشجاعتهم في ارتياده، ونتوقع مشاركة كبيرة في سباقات مهرجان السلع البحري التراثية.



وأضاف: مهرجان السلع البحري عزز مكانته بين المهرجانات المختلفة، وتتضمن أجندته في دورته الرابعة العديد من الأنشطة والفعاليات الجاذبة، التي تناسب جميع الأعمار.