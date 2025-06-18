مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي تعيد تشكيل مجلس الأمناء

اعتمدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المؤسس والرئيس الفخري للأولمبياد الخاص الإماراتي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ليضم في تشكيله الجديد أعضاء من اللاعبين وأولياء أمورهم، تعزيزاً لمبدأ الدمج الشامل، ومشاركة أصحاب الهمم مباشرة في صياغة المبادرات المستقبلية، في إطار التزام الدولة بتمكين أصحاب الهمم، يترأس التشكيل الجديد للمجلس المهندس شريف عفيف الشامي، والد أحد لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، ما يعكس التزام مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بتنمية الشراكة الفاعلة بين الأُسر واللاعبين .

ويضم المجلس في عضويته كلاً من طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، والدكتور سالم الدرمكي، مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النعيمي، القائم بالأعمال - الخدمات المساندة - ديوان ولي العهد، وسعيد النيادي، وكيل وزارة مساعد في ديوان الرئاسة، وتالة الرمحي، مدير في مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء - ديوان الرئاسة، وعلياء عبدالله بن الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والاتصال الاستراتيجي بالإنابة - المكتب الوطني للإعلام، والدكتورة شريفة اليتيم، مستشارة ومحللة سلوك معتمدة، وراشد العتيبة، وسيف علي سالم بن سميدع، والد أحد اللاعبين، وعمر الشامي، لاعب الأولمبياد الخاص الإماراتي.