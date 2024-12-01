ختام «دراسات السيدات المتقدمة لمديري سباقات الشراع الحديث» بدبي

اختتمت بنجاح فعاليات دورة الدراسات الدولية المتقدمة «المستوى الأول» لمديري السباقات والمخصصة للسيدات في رياضة الشراع الحديث والتي تقام للمرة الأولى على مستوى العالم، ضمن خطط لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للشراع الحديث بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس المجموعة «آي» لمنطقة غرب آسيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي. شارك في الدراسات الدولية المتقدمة لسباقات الشراع الحديث «المستوى الأول» والتي نظمها اتحاد الإمارات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية الأولمبية بمقر نادي زوارق شاطئ دبي في جميرا خلال الفترة من 27 حتى 29 نوفمبر الماضي، 20 دراسة تقدمها فتيات الإمارات ممن يمارسن رياضة الشراع الحديث.

إضافة إلى ممثلات الاتحادات الوطنية من بريطانيا واليونان والجزائر والمغرب وإيران. كما شارك في فعاليات الدورة، التركية بينار كوسكونر جينك مسؤولة السباقات في الاتحاد الدولي رئيس برنامج التطوير عضو لجنة السباقات الدولية والحكم العام في رياضة الشراع بدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس 2024، والأمريكية بيكي أشبورن مسؤولة التدريب في الاتحاد الدولي، وخبير التدريب زهير لباط المدير الفني لرياضة الشراع بالاتحاد.