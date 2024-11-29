كأس آل مكتوم لقوارب التجديف اليوم

تتجه أنظار هواة ومحبي الرياضات البحرية التراثية في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم إلى قناة دبي المائية التي تشهد تنافساً مثيراً بين نخبة الملاك والنواخذة والبحارة على لقب أغلى بطولات الموسم سباق شوط كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

ويحتفل الحدث الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1998 بالنسخة رقم 28، حيث يأخذ أهمية تاريخية باعتباره البطولة الأقوى والأعرق والأجمل في موسم سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية، التي رأت النور رسمياً موسم 1996-1997.

ويجمع السباق ما يصل إلى 300 بحار من أهل البحر وهواة رياضة التجديف على متن 30 قارباً حجزت مكانها في السباق الأبرز والأقوى، حيث سيشارك 20 قارباً في الشوط المحلي والمخصص لقوارب أبناء الدولة، فيما يشهد شوط الفئة المفتوحة مشاركة 10 قوارب تمثل فرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشارك في الشوط المحلي القوارب غازي 96 (متصدر الترتيب العام برصيد 60 نقطة) ومن جميرا 4 والعاصفة 36 (حامل اللقب) وزلزال 5 ومبارك مارين 87 وزلزال 51 والظافر 49 وجلفار 55 ووادي السيجي 11 ووادي سهم 2 وأطلس 39 ورأس الخيمة 27 والصاروخ 7 وعناد 6 والفجيرة 47 ووادي حام 88 ووادي حام 99 وثوبان 10 والشارقة 32 ورأس الخيمة 50.

ويتنافس على لقب الفئة المفتوحة في الكأس الغالية، والتي اعتمدت منذ موسم 2021-2022 كشوط لقوارب أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والوطنية 10 قوارب هي بالعرب 44 واف 3 (89) ومربك 34 وشرطة دبي 3 والزعابي 8 وكي اتش كي 54 وفيكتوريوس 53 والوصل 9 وافون سنتر 31.

ويقام السباق على مياه قناة دبي المائية الوجهة السياحية الفريدة في قلب دبي النابض، في المسار المعتاد بمحاذاة الممشى في واجهة الجداف المائية عند مدخل خور دبي وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية مقابل المدرسة السويسرية على مسار انسيابي يصل إلى 2.3 كلم حيث ستكون الانطلاقة من الخليج التجاري نحو واجهة دبي هاربور كريك.

تجهيزات

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن كل التجهيزات اكتملت لإنجاح التظاهرة الرياضية الكبيرة المرتقبة، مشيراً إلى أن الحدث يعد كرنفالاً شعبياً تراثياً خليجياً كبيراً وتظاهرة رياضية فريدة ورائعة تجمع محبي البحر.

وأضاف المري إن الفرق المشاركة كذلك في قمة جاهزيتها لخوض المنافسات بعد المستويات الرائعة والتنافس الساخن الذي شهدته الجولتان 1 و2 من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية، والتي أكدت مدى اهتمام البحارة والملاك والنواخذة بهذا الموروث وهذا السباق الكبير.

وتواصل مؤسسة دبي للإعلام ممثلة في قنوات دبي الرياضية اهتمامها الكبير والمتواصل بإبراز الفعاليات الرياضية والبحرية التي تقام في دبي، وستقوم بنقل السباق على الهواء مباشرة في تمام الساعة الثالثة عصراً.