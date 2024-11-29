300 بحار يشاركون في سباق كأس آل مكتوم للتجديف غداً

تنطلق غداً السبت منافسات سباق شوط كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على قناة دبي المائية بمشاركة نخبة من الملاك والنواخذة والبحارة يتنافسون على لقب أغلى بطولات الموسم.

ويشارك في السباق 300 بحار على متن 30 قارباً، من بينهم 20 قاربا يتنافسون في الشوط المحلي والمخصص لقوارب أبناء الدولة، فيما يشهد شوط الفئة المفتوحة مشاركة 10 قوارب تمثل فرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اكتمال التجهيزات كافة لإنجاح التظاهرة الرياضية الكبيرة المرتقبة.