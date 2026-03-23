إغلاق باب التسجيل لبطولة دبي الدولية للألعاب المائية بمشاركة قياسية

أغلقت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للألعاب المائية DIAC 2026 باب التسجيل رسميًا، بعد تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، في تأكيد جديد على المكانة المتصاعدة لدولة الإمارات ومدينة دبي على خريطة الرياضة العالمية.

وسجلت البطولة مشاركة 1670 سباحًا وسباحة من أكثر من 100 جنسية، يمثلون ما يزيد على 80 ناديًا وأكاديمية من مختلف قارات العالم، في مشهد يعكس حجم الإقبال الدولي الكبير وثقة المجتمع الرياضي في جودة التنظيم والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة.

وتُقام منافسات السباحة خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2026 في مجمع حمدان الرياضي بدبي، الذي يُعد من أبرز المنشآت الرياضية المتخصصة في الرياضات المائية على مستوى العالم، بفضل ما يتمتع به من مرافق حديثة تشمل مسابح أولمبية بمعايير دولية، وأنظمة توقيت إلكترونية متطورة، إضافة إلى قدرته على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية بكفاءة عالية.

وتُنظم البطولة بالتعاون بين اتحاد الإمارات للرياضات المائية ومجلس دبي الرياضي ومجمع حمدان الرياضي، ضمن منظومة عمل مشتركة تهدف إلى تقديم حدث رياضي عالمي بمعايير تنظيمية عالية، تعكس مكانة دبي كوجهة رائدة في استضافة البطولات الدولية.

وحرصت اللجنة المنظمة على إعداد كافة الجوانب التنظيمية والفنية لضمان خروج البطولة بصورة متميزة، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من المشاركين، والتي تعكس التطور المتواصل للبطولة وتحولها إلى منصة عالمية لاستقطاب نخبة السباحين واكتشاف المواهب.

وتحظى البطولة باعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للرياضات المائية، ما يمنح نتائجها صفة الاعتراف الدولي، ويعزز من أهميتها كإحدى المحطات المؤهلة للبطولات الكبرى، وعلى رأسها أولمبياد الشباب – داكار 2026، الأمر الذي يرفع من مستوى التنافس ويجذب أبرز السباحين من مختلف دول العالم.

وتشهد نسخة 2026 إطلاق برنامج الأرقام القياسية للبطولة لأول مرة، حيث سيتم تسجيل أرقام رسمية في سباقات 50 و100 متر لمختلف السباحات، مع تقديم جوائز مالية وشهادات معتمدة للسباحين الذين ينجحون في تحطيم هذه الأرقام، في خطوة نوعية تهدف إلى رفع سقف التنافس وتحفيز الأداء العالي.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مستويات فنية قوية، في ظل مشاركة نخبة من السباحين الدوليين، بما يعزز من قيمة الحدث ويكرس مكانة دبي كإحدى أهم العواصم العالمية للرياضات المائية.