«دبي البحري» يتلقى تكريم مجلس الرياضيين في شرطة دبي

تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تكريماً من مجلس الرياضيين بالقيادة العامة لشرطة دبي، نظير مساهمة النادي الفاعلة في إنجاح فعالية التجديف لأصحاب الهمم التي نظمها النادي بالتعاون مع القافلة الرياضية ضمن تحدي دبي للياقة 30×30 ومجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، وذلك على هامش سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وتسلم محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، درعاً تذكارية من الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين بشرطة دبي، خلال مراسم تتويج أبطال سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، فيما قدم النادي درعاً تذكارية إلى فريق عمل مجلس الرياضيين الذي أسهم في إنجاح فعالية التجديف لأصحاب الهمم.

ونظمت القيادة العامة لشرطة دبي القافلة الرياضية في دبي فستيفال سيتي خلال شهر نوفمبر الجاري بالتزامن مع تحدي دبي للياقة 30×30، شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، تخص اللياقة البدنية والصحة بمشاركة أكثر من 30 أكاديمية واتحاداً رياضياً، وأكثر من 30 مؤسسة تعمل في القطاع الطبي والصحي، لتعزيز الوعي بالصحة وأهمية الرياضة واللياقة البدنية، بأسلوب تفاعلي وترفيهي مبتكر.

الجدير بالذكر أن الفعالية الخاصة بالتجديف، التي أشرف عليها مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، جمعت نخبة من أبطال المنتخبات الوطنية لأصحاب الهمم، الذين مثلوا مؤسسة زايد العليا ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي عجمان لذوي الإعاقة وشرطة دبي، إضافة إلى عدد من المؤسسات، خاضوا منافسات حماسية على قوارب التجديف التراثية المحلية في مسار خاص.