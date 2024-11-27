كأس آل مكتوم لقوارب التجديف ينطلق السبت

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سباق النسخة الثامنة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي يمثل مسك ختام فعاليات موسم سباقات بطولة دبي في الموسم الحالي 2024 - 2025، يوم السبت المقبل.

ويعد شوط كأس آل مكتوم أغلى بطولات فئة قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي أشهرت في مايو من عام 1996 وانطلقت بقوة في الموسم 1996 - 1997 ضمن بطولة دبي التي أعقبها تأسيس شوط النخبة بين القوارب على كأس آل مكتوم بداية من موسم 1997 - 1998 والذي شهد انطلاقة النسخة الأولى.

ويقام السباق المرتقب يوم السبت، في المسار المعتاد بمحاذاة الممشى في واجهة الجداف المائية عند مدخل خور دبي وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية مقابل المدرسة السويسرية على مسار انسيابي يصل إلى 2.3 كلم، حيث ستكون الانطلاقة من الخليج التجاري نحو واجهة دبي هاربور كريك.

ويشارك في السباق 30 قارباً على متنها ما يصل إلى 300 بحار يمثلون نخبة الأبطال في هذه الفئة على ضوء نتائج القوارب المشاركة في الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي والتي اختتمت يوم السبت الماضي، حيث سيتنافس 20 قارباً على لقب الشوط المحلي، فيما سيشهد شوط الفئة المفتوحة مشاركة 10 قوارب.

ومن المنتظر أن يشارك في الشوط المحلي القوارب غازي 96 (متصدر الترتيب العام برصيد 60 نقطة) ومن جميرا 4 والعاصفة 36 (حامل اللقب) وزلزال 5 ومبارك مارين 87 وزلزال 51 والظافر 49 وجلفار 55 ووادي السيجي 11 ووادي سهم 2 واطلس 39 ورأس الخيمة 27 والصاروخ 7 وعناد 6 والفجيرة 47 ووادي حام 88 ووادي حام 99 ووادي حام 99 وثوبان 10 والشارقة 32 وراس الخيمة 50.

ويتنافس على لقب الفئة المفتوحة في كأس آل مكتوم، والتي اعتمدت منذ موسم 2022 - 2021 كشوط لقوارب أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والوطنية، 10 قوارب هي بالعرب 44 واف 3 (89) ومربك 34 وشرطة دبي 3 والزعابي 8 وكي اتش كي 54 وفيكتوريوس 53 والوصل 9 وافون سنتر 31.