9 أندية تختار المجلس الجديد للرياضات المائية



يعقد اتحاد الإمارات للرياضات المائية اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي يوم 26 فبراير الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة الرياضية 2024–2028، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية الوطنية بمنطقة النهدة في دبي.



ويبدأ التسجيل في السجل الانتخابي عند الساعة 4:30 عصراً، على أن تنطلق إجراءات الاقتراع في تمام الساعة 5:30 مساء، ويشارك في العملية الانتخابية تسعة أندية أعضاء في الجمعية العمومية، وهي: أبوظبي للرياضات المائية، الحمرية، دبا الثقافي، دبا الحصن، الذيد، عجمان، الفجيرة للفنون القتالية، مليحة، والوصل.



وأكد الدكتور محمد عبد الرحيم الحمادي، رئيس لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات للرياضات المائية، أن اللجنة أنهت جميع الترتيبات التنظيمية والإدارية الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الإجراءات تمت وفق اللوائح المعتمدة، بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية.



وأوضح أن باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة فتح في 30 يناير 2026، بالتزامن مع إرسال الدعوة الرسمية إلى الأندية، وأغلق في 9 فبراير الجاري عند الساعة الخامسة مساء، وأعقبه في اليوم ذاته اجتماع لجنة الانتخابات لمراجعة طلبات الترشح.



وأضاف أن القائمة المبدئية للمرشحين صدرت في 11 فبراير الجاري، فيما فتح باب الطعون في اليوم التالي، وأغلق يوم 15 عند الساعة الخامسة مساء، قبل إصدار قرارات الطعون واعتماد القائمة النهائية للمرشحين في 16 من الشهر نفسه.



وأشار إلى أن جدول الإجراءات يتضمن إعلان نتائج الانتخابات يوم 26 فبراير الجاري، على أن يفتح باب الطعون على النتائج في الأول من مارس المقبل، ويغلق في الخامس من الشهر ذاته، ثم تصدر قرارات لجنة الطعون يوم 8، على أن يتم اعتماد وإعلان النتائج النهائية للدورة الرياضية الجديدة يوم 9 من الشهر ذاته.



وبين الحمادي أن الجمعية العمومية تمثل محطة مفصلية في مسيرة الاتحاد، وتعكس الدور المحوري للأندية في رسم ملامح المرحلة المقبلة للرياضات المائية في الدولة، مؤكداً حرص اللجنة على تهيئة كل الظروف، لضمان سير الاجتماع الانتخابي بسلاسة، ووفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة.