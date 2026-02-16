لاعبو الإمارات يتصدرون الجولة الثانية من سباق دبي للدراجات المائية



شهدت الجولة الثانية من سباق دبي للدراجات المائية، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واختتمت منافساتها أمس بعد يومين من التحدي على شاطئ جبل علي، تفوقاً إماراتياً وكويتياً ونمساوياً، بعدما سيطر أبطال هذه الدول على صدارة الفئات العشر الرئيسية.

وجاء التألق الإماراتي لافتاً بحصد ست ميداليات ذهبية، مقابل ذهبيتين لكل من الكويت والنمسا، ففي فئة واقف محترفين جي بي 1، توج النمساوي كيفن رايتر بالمركز الأول، وجاء عمر عبدالله ثانياً، وسلمان العوضي ثالثاً. وفي فئة جالس جي بي 3، أحرز عبدالله الحمادي المركز الأول، تلاه سيف راشد ثانياً، وسالم محسن ثالثاً.



وفي فئة واقف ناشئين جي بي 3، فاز عبدالله العوضي بالمركز الأول، وحلت الروسية إيفا تيلينكوفا ثانية، وجاء حمدان الطاهر ثالثاً. وفي الفئة الثانية لواقف الناشئين ضمن التصنيف ذاته، أحرز حمدان الحتاوي المركز الأول، تلاه الفرنسي ميلو دونياش ثانياً، ومحمد بن حريز ثالثاً. وفي فئة واقف جي بي 2، تصدر سعود العوضي الترتيب، وجاء الكويتي ناصر الرجيب ثانياً، وسهيل الطاير ثالثاً.



وفي فئة واقف مخضرمين جي بي 2، فاز النمساوي ماركوس إيرلاخ بالمركز الأول، تلاه حريز المر بن حريز ثانياً، والفرنسي بارباك باسكال ثالثاً. أما في فئة جالس جي بي 2، فحقق سلمان العوضي المركز الأول، وجاء خالد المازمي ثانياً، والكويتي راشد الدواس ثالثاً. وفي فئة جالس جي بي 4، سيطر الكويتيون على المراكز الثلاثة الأولى عبر أحمد الخضاري أولاً، وشاهين رمضان ثانياً، وفواز فهد ثالثاً. وفي فئة واقف جي بي 4، فاز علي العلي بالمركز الأول، وجاء سعود العوضي ثانياً، والنمساوي ماركوس إيرلاخ ثالثاً.



واختتمت المنافسات بفئة جالس محترفين جي بي 1، حيث توج الكويتي يوسف عبدالرزاق بالمركز الأول، تلاه المجري كازا جيورجي ثانياً، وخليفة بالسلاح ثالثاً. وتوج محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، الفائزين بالمراكز الأولى، فيما أشاد محمد حارب، المدير التنفيذي للنادي، بالمستويات الفنية التي قدمها المشاركون، مؤكداً أن الأداء يعكس التطور المتواصل للسباق عاماً بعد عام، والطموح الكبير لدى المتسابقين للصعود إلى منصات التتويج.