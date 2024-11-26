مهرجان السلع البحري ينطلق 4 ديسمبر



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تقام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان السلع البحري في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، والذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.



ويشهد المهرجان على مدار خمسة أيام، 57 مسابقة بحرية ورياضية وشاطئية خصصت لها جوائز نقدية تتجاوز قيمتها الـ 4 ملايين درهم، وتشمل سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، وبطولة السلع لصيد الشعري، وبطولة الهدد، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، إضافة إلى المسابقات التراثية والألعاب الشعبية، وعدد من الفعاليات المجتمعية والترفيهية للفئات العمرية المختلفة.