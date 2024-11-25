نيوزيلندا بطل «رولكس سيل جي بي» للإبحار الشراعي في دبي



توج منتخب نيوزيلندا بلقب جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار للموسم الثاني على التوالي، أمس، ضمن فعاليات السباق الافتتاحي لموسم «رولكس سيل جي بي 2025»، ليعزز مكانته كأحد أبرز المنافسين في البطولة عامة، والتي استضافتها ميناء راشد في دبي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات كوجهة ريادية على خارطة البطولات العالمية، شهد تتويج البطل، خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، والسير راسيل كوتس، الرئيس التنفيذي لـ«سيل جي بي»، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين، من جانبه، أشاد خلفان بلهول، بالجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث العالمي، معبراً عن اعتزازه بالانطلاقة القوية لهذه البطولة التي تعد الأبرز في مجال الزوارق الشراعية الحديثة، ومن المقرر أن تختتم منافسات الموسم في العاصمة أبوظبي خلال نوفمبر الجاري، مما يرسخ دور الإمارات كمحور رئيسي لهذه البطولة المرموقة.