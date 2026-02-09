«دبي البحري» يختتم بطولة دبي لصيد الأسماك بنجاح كبير وتفوق إماراتي





اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بنجاح كبير منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، وذلك بعد أربعة أيام متواصلة من المنافسة القوية، حيث استقطبت الفعالية أكثر من 135 صياداً منهم 2 من العنصر النسائي، من مختلف الجنسيات، في أكبر تجمع من نوعه لهذا النوع من الصيد المتخصص في صيد الأسماك لفئتي الكنعد والسكل، وبجوائز مالية تبلغ 195 ألف درهم بالإضافة إلى جوائز عينية أخرى.



وأقيمت المنافسات عند مقر النادي بدبي هاربر، وذلك على مدار ساعات متواصلة من النهار الباكر وحتى الليل، وبتنافس كبير والتزام متميز بالقواعد من المشاركين ما عزز من الروح الرياضية والتجمع في هذه المناسبة الرياضية الرائعة، قبل أن تقام مراسم التتويج في اليوم الختامي، بحضور محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والعميد رائد علي المهيري ممثل هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وخليفة الحمادي من مؤسسة سياف مارين، وأيوب الخاجة من مؤسسة دلما مارين.



وعلى صعيد النتائج جاء التفوق إماراتياً في المراكز الثلاثة الأولى للفئتين، وحقق خلفان راشد الزيودي المركز الأول في منافسات سمك الكنعد، وذلك باصطياده سمكة تبلغ من الوزن 35 كلج وبطول 161 سم، وجاء في المركز الثاني عمر أحمد الشامسي بسمكة وزنها 29.85 كلج وبطول 149 سم، فيما جاء سالم راشد الزيودي في المركز الثالث بسمكة وزنها 26.95 كلج وبطول 150 سم.



وفي فئة سمك السكل، حقق علي سعيد المزروعي المركز الأول، باصطياده سمكة وزنها 26.95 كلج، وطول 130 سم، يليه مبارك سالم المنصوري بسمكة وزنها 25.90 كلج وطول 125 سم، وجاء حمد عبدالله علي في المركز الثالث بسمكة وزنها 17 كلج وطول 109.



وأكد محمد المري، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مواصلة مبادرة التبرع بجميع الكميات التي تم اصطيادها من الأسماك والتي بلغت نحو 400 كلج إلى جمعية بيت الخير، لدعم جهود مشروع «الطعام للجميع»، وهو مشروع إنساني يهدف إلى تقديم وجبات طعام غنية بالمواد الغذائية ليتم توزيعها كصدقة لدعم فئة العمال المقيمين على أرض الدولة.



وأوضح المري، أن حجم الأسماك وأوزانها وصحتها العامة تترجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في العناية بالحياة البحرية، والحفاظ عليها وجميع الكائنات البحرية وتحديداً هذه الأنواع من الأسماك، وهو ما يجعل الصيادين ينجحون في المقام الأول بإيجاد هذه الأسماك في بحر دبي المتميز من نوعه عالمياً، إلى جانب المهارات التي يمتلكها هؤلاء الصيادين المتمرسين مما جعلنا نعيش يومياً أجواءً حماسية بانتظار النتائج بحسب الأسماك المقدمة من كل صياد، ومعها ارتفعت الإثارة والترقب حتى اللحظات الأخيرة من اليوم الختامي.



وعبر المري عن تقديره لجهود المشاركين من هواة الصيد من المواطنين والمقيمين وزوار الدولة من مختلف الجنسيات، على الالتزام بمعايير السلامة والالتزام بالأماكن المخصصة للصيد، وذلك نابع من الوعي المجتمعي الكبير بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية والاهتمام بها كمسؤولية مشتركة من الجميع.



ويتم توزيع الجوائز مالية البالغة 195 ألف درهم، بواقع 140 ألف درهم مقدمة لأصحاب المراكز العشر الأوائل في فئة سمك الكنعد، و30 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى لفئة سمك السيكل، ويضاف إلى الجوائز المالية المقدمة من النادي، مبلغ 25 ألف درهم لبطل موسم سمك الكنعد مقدمة من دلما مارين، فيما يقدم سياف مارين قصبات صيد لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين، وخصومات عينية لبقية الفائزين.

على صعيد آخر، أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن اعتماد 13 فبراير الجاري موعداً لإقامة منافسات الجولة الثانية لمسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، وذلك على شاطئ جبل علي بدبي.