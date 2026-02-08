«التجديف» يسجّل ظهوره الأول في «عربية السيدات».. الحمرية تحتضن انطلاقة المنافسات غداً

يستعد شاطئ الحمرية في إمارة الشارقة لاستضافة انطلاقة منافسات التجديف ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، في خطوة نوعية تسجّل الظهور الرسمي الأول لهذه الرياضة ضمن برنامج الدورة في نسختها الثامنة. وتحتضن الحمرية منافسات التجديف التي تنطلق غداً الاثنين بسباقات الزوجي، على أن تختتم الثلاثاء بسباقات الفردي، وسط استعدادات تنظيمية وفنية مكثفة لضمان انطلاقة ناجحة لهذه الرياضة البحرية.



على الصعيد التنظيمي، عقدت اللجنة الفنية الاجتماع الفني لمسابقة التجديف في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بحضور الأجهزة الفنية ولاعبات الأندية المشاركة، حيث جرى استعراض اللوائح والضوابط المنظمة للسباقات، والتأكيد على التزامها بلوائح الاتحاد الدولي للتجديف، بما يضمن سير المنافسات وفق أعلى معايير العدالة والسلامة والتنظيم.



وتتطلع الفرق المشاركة إلى تسجيل حضور قوي في الظهور الأول للتجديف، في ظل مستويات فنية متقاربة وطموحات عالية لحصد الميداليات في هذه النسخة التاريخية. يمثّل إدراج التجديف ضمن برنامج الدورة خطوة مهمة تعكس تطور الرياضات البحرية النسائية في العالم العربي، واتساع قاعدة المشاركة في الرياضات الأولمبية، في ظل حضور متزايد للأندية العربية وتنامي الاهتمام بهذه الرياضة.



أكدت مدربة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، سارة باية جنان، جاهزية فريقها للمنافسة، مشيرة إلى أن الفريق يضم نخبة من اللاعبات المتميزات، من بينهن شمسة سلطان الشرياني، وفاطمة خلف السويدان، وشما يوسف الشامسي، مؤكدة أن التحضيرات البدنية والذهنية التي سبقت الدورة وضعت اللاعبات في أفضل حالاتهن الفنية لخوض المنافسات بثقة عالية.



من جانبه، أوضح مصطفى العطار، مدرب نادي المعادي واليخت المصري، أن فريقه يدخل المنافسات بطموحات كبيرة، معتمداً على الثلاثي سلمى خالد صفوان، ودهب شريف مصطفى، ومريم أبو الوفا، مؤكداً أن الفريق يسعى لتقديم مستويات تليق بتاريخ التجديف المصري والمنافسة على المراكز الأولى.



فيما أشار محمد السبتي، مدرب النادي البحري الرياضي الكويتي، إلى أن فريقه في جاهزية بدنية وذهنية كاملة، ويضم الثلاثي تمارا أبو حمد، وجنان خليفو، ومريم العجمي، مثمناً الدعم اللوجستي والتنظيمي الذي وفرته اللجنة المنظمة، والذي يسهم في رفع مستوى المنافسة.

أما المدرب يوسف مصدق، مدرب النادي البحري لشاطئ الرباط المغربي، فأكد اعتماد فريقه على التناغم بين الثنائي مروة النكيري وزينب جبور في منافسات الفردي والزوجي.