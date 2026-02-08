ختام سباقي التفريس التراثي وصلاحة للبوانيش الشراعية في المرفأ ضمن ألعاب الماسترز أبوظبي 2026

اختتمت في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة منافسات سباقي التفريس التراثي وصلاحة للبوانيش الشراعية، ضمن منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وسط مشاركة واسعة من المحامل والبحارة، وأجواء تنافسية جسدت عمق الموروث البحري الإماراتي بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية



وشهد سباق التفريس التراثي منافسة قوية، أسفرت نتائجها عن فوز محمل مشاكس رقم 54 بالمركز الأول، لمالكه إدارة المواصلات – دبي، والنوخذة علي إسماعيل الحمادي، فيما حل محمل اللولو رقم 16 ثانياً لمالكه والنوخذة راشد سعيد صباح الرميثي، وجاء محمل رقم 24 زلال ثالثاً لمالكه والنوخذة صالح محمد الحمادي.



كما شهد السباق تكريم الوالد النوخذة جمعة بن حثبور الرميثي، في لفتة تنسجم مع رسالة ألعاب الماسترز، التي تؤكد أن الرياضة ثقافة وقيم ممتدة عبر مختلف المراحل العمرية، ودور الأسرة في الحفاظ على هذا الإرث، ونقله بين الأجيال.



وفي سباق صلاحة للبوانيش الشراعية توج بانوش الطف بالمركز الأول، لمالكه والنوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي، فيما حل بانوش الهادي ثانياً لمالكه والنوخذة عبدالله صباح محمد الرميثي، وجاء بانوش مربان ثالثاً لمالكه النوخذة إبراهيم إسماعيل المرزوقي.



قام بتكريم الفائزين كل من: سعيد خليفة المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حميد المهيري، رئيس قسم الدعم الفني في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعلي سالمين الظاهري، رئيس قسم الرياضات التراثية في مجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية.



وأكد خليفة الرميثي أن تنظيم هذه السباقات يأتي ضمن جهود الحفاظ على الرياضات البحرية التراثية ودعم استمراريتها، وتعزيز حضورها المجتمعي، بما ينسجم مع أهداف ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 في إبراز التراث الرياضي الإماراتي.