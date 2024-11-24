"غازي 96" و"بالعرب 44" يتصدران بطولة دبي لقوارب التجديف

توج القاربان "غازي 96" و"بالعرب 44" بلقبي الشوطين (المحلي) و(المفتوح) في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي في الموسم الجاري، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

شارك في السباق، الذي أقيم في قناة دبي المائية لمسار بلغ طوله 2.3 كلم، 400 بحار من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، تنافسوا على لقبي الشوطين المحلي والمفتوح على متن 41 قاربا.

واستطاع القارب "غازي 96" لمالكه الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي، الفوز بلقب الشوط المحلي متفوقا على 23 قاربا شاركت في هذا الشوط.

وفاز القارب "بالعرب 44" التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية وبقيادة النوخذة حميد بن سالم البحري، بلقب الشوط المفتوح الذي شارك فيه 18 قارباً.

وتصدر القاربان "غازي 96" و"بالعرب 44" بنهاية الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما الترتيب العام لبطولة دبي 2024-2025 وانفرد الأول بصدارة قوارب الفئة المحلية بالعلامة الكاملة برصيد 60 نقطة، بينما تصدر الثاني الفئة المفتوحة بالعلامة الكاملة 60 نقطة أيضا، وسيكونان على رأس القوارب المتأهلة للمشاركة في شوط أغلى البطولات كأس آل مكتوم في نسخته رقم 28.