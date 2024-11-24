زورق «الفجيرة 96» يتصدر مونديال إكس كات



اعتلى زورق «الفجيرة 96» بقيادة الثنائي الإيطالي الشقيقين روساريو وجويسابي دي كولا صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة إكس كات، بعدما حل وصيفاً للسباق الثاني في جائزة الشرقية الكبرى 2024 التي اختتمت أمس في محافظة الخبر بالمملكة العربية السعودية، وحصل زورق الفجيرة على 30 نقطة جديدة رفعت رصيده إلى 215 نقطة، معتلياً الصدارة بفارق نقطة عن زورق «سويكات 2»، الذي حل رابعاً في السباق ونال 22 نقطة، فيما أبعدت الأعطال زورق «فيكتوري 7» عن استكمال السباق مكتفياً برصيده السابق 163 نقطة في المركز الثالث، بينما عزز زورق «كونسول بروكيرس» موقفه في المركز الرابع بحلوله ثالثا في السباق الثاني ليحتل المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 159 نقطة.



وتقدم بطل السباق الثاني لجائزة الشرقية الكبرى -إكس كات زورق الفريق البريطاني رقم 8 إلى المركز الخامس في الترتيب العام ورفع رصيده إلى 118 نقطة.

وأرجأت نتائج الجولة الرابعة وقبل الختامية حسم أمر لقب بطولة العالم 2024 إلى مسك الختام في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل في شواطئ جميرا.